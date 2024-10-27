РФ атаковала Украину свыше 1100 КАБ и 560 дронов за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине более 1100 КАБов и более 560 дронов. Также русская армия запустила около 20 ракет.
Главные тезисы
- Россия атаковала Украину, применив более 1100 управляемых авиационных бомб и более 560 ударных дронов за неделю.
- Зеленский выразил благодарность за помощь в защите украинцев от российских ударов и призвал к партнерству для остановки врага.
- Детали атаки РФ на Украину: оккупанты атаковали ударными БпЛА и беспилотниками разного типа по различным направлениям.
- Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска и другие подразделения Воздушных сил и Сил обороны Украины.
- Подтверждено уничтожение 41 вражеского БпЛА и 32 потерянных беспилотника с локационным слежением.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю
Президент поблагодарил всех, кто ежедневно и каждую ночь работают для защиты украинцев от российских ударов, оказывающих помощь и всегда на защите жизни.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как сообщают военные, в ночь на 27 октября оккупанты РФ атаковали 80 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30 подтверждено убытие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях.
Кроме того, 32 российских беспилотника локационно потеряны, один улетел в направлении Беларуси.
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