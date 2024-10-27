РФ атаковала Украину свыше 1100 КАБ и 560 дронов за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине более 1100 КАБов и более 560 дронов. Также русская армия запустила около 20 ракет.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Россия не останавливается в своем терроре против Украины. Ежедневная агрессия против наших людей, наших городов и сел. Удары разными типами оружия. Более 1100 управляемых авиационных бомб, более 560 ударных дронов и около 20 ракет разного типа применили кафиры за эту неделю против нашего государства. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент поблагодарил всех, кто ежедневно и каждую ночь работают для защиты украинцев от российских ударов, оказывающих помощь и всегда на защите жизни.

Мы усиленно работаем с партнерами, чтобы остановить врага, чтобы укрепить Украину и дать максимум защиты нашему народу, чтобы этот террор был невозможен, — отметил Зеленский. Поделиться

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщают военные, в ночь на 27 октября оккупанты РФ атаковали 80 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено убытие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях.

Кроме того, 32 российских беспилотника локационно потеряны, один улетел в направлении Беларуси.