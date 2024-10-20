РФ запустила по Україні близько 800 КАБів та понад 500 дронів за останній тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ запустила по Україні близько 800 КАБів та понад 500 дронів за останній тиждень

Володимир Зеленський
РФ запустила по Україні близько 800 КАБів та понад 500 дронів за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні близько 800 КАБів і понад 500  дронів. Також російська армія запустила близько 20 ракет.

Головні тези:

  • Протягом останнього тижня РФ атакує Україну, використовуючи понад 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів.
  • Зеленський наголосив на необхідності посилення систем ППО та забезпечення високої далекобійності для оборони країни від агресії РФ.
  • За допомогою військових технологій та координації спільних зусиль Україна зуміла збити 31 ворожий безпілотник під час останньої атаки.
  • Підтримка партнерів та обурення міжнародної спільноти є важливим кроком у забезпеченні безпеки та захисту суверенітету України.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

За цей тиждень російські терористи застосували проти України більш як 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент України зазначив, що об’єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору.

Україна потребує більше засобів ППО та далекобійності. Я вдячний усім партнерам, які це усвідомлюють і підтримують нас, — повідомив Зеленський.

Сили ППО збили 31 "шахед" під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 20 жовтня РФ атакувала Україну балістичними ракетами із території Криму, ударними БПЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу з Єйська та Приморсько-Ахтарська.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49 ворожих безпілотників та двох балістичних ракет "Іскандер-М".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:00 в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого БПЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Крім того, 13 російських безпілотників локаційно втрачено. Інформація щодо збиття чи падіння БПЛА уточнюється та оновлюється.

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