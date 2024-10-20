РФ запустила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов. Также русская армия запустила около 20 ракет.
Главные тезисы
- За последнюю неделю Россия применила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов различных типов.
- Президент Украины Владимир Зеленский озвучил количество использованных Россией дронов и ракет, призывая к увеличению средств ПВО и дальнобойности.
- Силы ПВО Украины сбили 31 вражеский БПЛА в результате противовоздушного боя, отражая атаку со стороны РФ на различных областях Украины.
- РФ осуществляла атаки из территории Крыма, Ейска и Приморско-Ахтарска, применяя баллистические ракеты, ударные БПЛА и дроны неустановленного типа.
- Украина требует дополнительных средств ПВО и поддержки со стороны своих партнеров для обеспечения безопасности и защиты территории.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю
Президент Украины отметил, что объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору.
Силы ПВО сбили 31 "шахед" во время атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 20 октября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами с территории Крыма, ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа из Ейска и Приморско-Ахтарска.
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 воздушной цели: 49 вражеских беспилотников и двух баллистических ракет "Искандер-М".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, 13 российских беспилотников локационно потеряны. Информация об уничтожении или падении БПЛА уточняется и обновляется.
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