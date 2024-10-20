РФ запустила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

РФ запустила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов за последнюю неделю

Владимир Зеленский
РФ запустила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов за последнюю неделю
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За последнюю неделю РФ применила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов. Также русская армия запустила около 20 ракет.

Главные тезисы

  • За последнюю неделю Россия применила по Украине около 800 КАБов и более 500 дронов различных типов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский озвучил количество использованных Россией дронов и ракет, призывая к увеличению средств ПВО и дальнобойности.
  • Силы ПВО Украины сбили 31 вражеский БПЛА в результате противовоздушного боя, отражая атаку со стороны РФ на различных областях Украины.
  • РФ осуществляла атаки из территории Крыма, Ейска и Приморско-Ахтарска, применяя баллистические ракеты, ударные БПЛА и дроны неустановленного типа.
  • Украина требует дополнительных средств ПВО и поддержки со стороны своих партнеров для обеспечения безопасности и защиты территории.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

За эту неделю российские террористы применили против Украины более 20 ракет разных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов разных типов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины отметил, что объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору.

Украина требует больше средств ПВО и дальнобойности. Я благодарен всем партнерам, которые это осознают и поддерживают нас, — сообщил Зеленский.

Силы ПВО сбили 31 "шахед" во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 20 октября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами с территории Крыма, ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа из Ейска и Приморско-Ахтарска.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 воздушной цели: 49 вражеских беспилотников и двух баллистических ракет "Искандер-М".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 в результате противовоздушного боя подтверждено избиение 31 вражеского БПЛА в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кроме того, 13 российских беспилотников локационно потеряны. Информация об уничтожении или падении БПЛА уточняется и обновляется.

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