РФ атакувала Україну ракетами й дронами — знешкоджено 136 цілей
РФ атакувала Україну ракетами й дронами — знешкоджено 136 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
Як відпрацювала ППО 17 вересня

Протягом ночі армія Росії здійснювала повітряний напад балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської області, а також 172-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Як відпрацювала ППО 17 вересня

Нову атаку Росія розпочала ще о 18:00 16 вересня.

Цього разу дрони летіли з напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму, понад 100 із них — шахеди.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

