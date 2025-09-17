РФ атакувала Україну ракетами й дронами — знешкоджено 136 цілей

Протягом ночі армія Росії здійснювала повітряний напад балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської області, а також 172-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.
Як відпрацювала ППО 17 вересня
Нову атаку Росія розпочала ще о 18:00 16 вересня.
Цього разу дрони летіли з напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму, понад 100 із них — шахеди.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.
