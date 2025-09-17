Українські воїни ліквідували ще 1020 російських окупантів

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили один район зосередження особового складу, два артилерійські засоби та один пункт управління БпЛА російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1302 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби відбулося 183 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 17 вересня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25 орієнтовно склали
особового складу — близько 1097450 (+1020) осіб
танків — 11189 (+5) од
бойових броньованих машин — 23277 (+3) од
артилерійських систем — 32846 (+36) од
РСЗВ — 1490 (+0) од
засоби ППО — 1217 (+0) од
літаків — 422 (+0) од
гелікоптерів — 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 60079 (+360)
крилаті ракети — 3718 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 61878 (+108)
спеціальна техніка — 3965 (+0)
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 74 авіаційних удари, скинувши 118 керованих бомб.
Крім цього, здійснив 4685 обстрілів, з них 73 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6206 дронів-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-