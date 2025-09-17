Українські воїни ліквідували ще 1020 російських окупантів
Українські воїни ліквідували ще 1020 російських окупантів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили один район зосередження особового складу, два артилерійські засоби та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1302 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом минулої доби відбулося 183 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 17 вересня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25 орієнтовно склали

  • особового складу — близько 1097450 (+1020) осіб

  • танків — 11189 (+5) од

  • бойових броньованих машин — 23277 (+3) од

  • артилерійських систем — 32846 (+36) од

  • РСЗВ — 1490 (+0) од

  • засоби ППО — 1217 (+0) од

  • літаків — 422 (+0) од

  • гелікоптерів — 341 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 60079 (+360)

  • крилаті ракети — 3718 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 61878 (+108)

  • спеціальна техніка — 3965 (+0)

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 74 авіаційних удари, скинувши 118 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4685 обстрілів, з них 73 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6206 дронів-камікадзе.

