Українські воїни ліквідували ще 1020 російських окупантів

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили один район зосередження особового складу, два артилерійські засоби та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 17 вересня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25 орієнтовно склали

особового складу — близько 1097450 (+1020) осіб

танків — 11189 (+5) од

бойових броньованих машин — 23277 (+3) од

артилерійських систем — 32846 (+36) од

РСЗВ — 1490 (+0) од

засоби ППО — 1217 (+0) од

літаків — 422 (+0) од

гелікоптерів — 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 60079 (+360)

крилаті ракети — 3718 (+0)

кораблі / катери — 28 (+0)

підводні човни — 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни — 61878 (+108)

спеціальна техніка — 3965 (+0)

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 74 авіаційних удари, скинувши 118 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4685 обстрілів, з них 73 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6206 дронів-камікадзе.