Украинские воины ликвидировали еще 1020 российских оккупантов
Украина
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 17 сентября 2025 года
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили один район сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

  • Начался 1302 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки произошло 183 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 17 сентября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1097450 (+1020) человек

  • танков — 11189 (+5) ед

  • боевых бронированных машин — 23277 (+3) ед

  • артиллерийских систем — 32846 (+36) ед

  • РСЗО — 1490 (+0) ед

  • средства ПВО — 1217 (+0) ед

  • самолетов — 422 (+0) ед

  • вертолетов — 341 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 60079 (+360)

  • крылатые ракеты — 3718 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 61878 (+108)

  • специальная техника — 3965 (+0)

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 74 авиационных удара, сбросив 118 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 4685 обстрелов, из них 73 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6206 дронов-камикадзе.

