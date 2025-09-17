Украинские воины ликвидировали еще 1020 российских оккупантов

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили один район сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1302 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего за прошедшие сутки произошло 183 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 17 сентября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1097450 (+1020) человек
танков — 11189 (+5) ед
боевых бронированных машин — 23277 (+3) ед
артиллерийских систем — 32846 (+36) ед
РСЗО — 1490 (+0) ед
средства ПВО — 1217 (+0) ед
самолетов — 422 (+0) ед
вертолетов — 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 60079 (+360)
крылатые ракеты — 3718 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 61878 (+108)
специальная техника — 3965 (+0)
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 74 авиационных удара, сбросив 118 управляемых бомб.
Кроме этого, совершил 4685 обстрелов, из них 73 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6206 дронов-камикадзе.
