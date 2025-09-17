Украинские воины ликвидировали еще 1020 российских оккупантов

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили один район сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 17 сентября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1097450 (+1020) человек

танков — 11189 (+5) ед

боевых бронированных машин — 23277 (+3) ед

артиллерийских систем — 32846 (+36) ед

РСЗО — 1490 (+0) ед

средства ПВО — 1217 (+0) ед

самолетов — 422 (+0) ед

вертолетов — 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 60079 (+360)

крылатые ракеты — 3718 (+0)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 61878 (+108)

специальная техника — 3965 (+0)

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 74 авиационных удара, сбросив 118 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 4685 обстрелов, из них 73 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6206 дронов-камикадзе.