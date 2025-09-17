РФ атаковала Украину ракетами и дронами — обезврежено 136 целей

В течение ночи армия России совершала воздушное нападение баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, зенитной управляемой ракетой С-300 из Ростовской и Курской области, а также 172 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание ракет и 36 ударных БПЛА на 13 локациях.
Как отработала ПВО 17 сентября
Новую атаку Россия начала еще в 18:00 16 сентября.
В этот раз дроны летели по направлениям Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма, более 100 из них — шахеды.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание ракет и 36 ударных БПЛА на 13 локациях.
