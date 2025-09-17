РФ атаковала Украину ракетами и дронами — обезврежено 136 целей
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину ракетами и дронами — обезврежено 136 целей

Воздушные Силы ВСУ
Как отработала ПВО 17 сентября
Читати українською

В течение ночи армия России совершала воздушное нападение баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, зенитной управляемой ракетой С-300 из Ростовской и Курской области, а также 172 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание ракет и 36 ударных БПЛА на 13 локациях.

Как отработала ПВО 17 сентября

Новую атаку Россия начала еще в 18:00 16 сентября.

В этот раз дроны летели по направлениям Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма, более 100 из них — шахеды.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание ракет и 36 ударных БПЛА на 13 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

