Окупаційна армія почала будувати захисні ангари для власної авіації за 300 км від кордону з Україною.

Що відомо про спроби армії РФ захистити власну авіацію від атак українських ракет та дронів

Зазначається, що зведення країною-агресоркою захисних ангарів для власної авіації зафіксували супутники на аеродромі Мариновкау Волгоградській області РФ за 300 км від українського кордону.

Зокрема, супутникові знімки демонструють 12 ангарних споруд, які мають захищати фронтові бомбардувальники Су-24 та винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Розбудова між 2022 та 2024 роками pic.twitter.com/9QHfuxSzs8 — MilitaryAviationInUa (@MilAviaUA) May 29, 2024

За інформацією порталу, російські окупанти сподіваються, що ці ангари захистять їхню авіацію від атак українських ударних дронів та додаткових боєприпасів ракет ATACMS.

Крім того, ангари не дозволять супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар чи там стоїть літак.

Наразі невідомо, з яких саме матеріалів зроблені ангари, але судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків.

Що відомо про спроби Росії захистити Кримський міст

За словами речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука у коментарі журналістам телеканалу “Прямий”, окупаційна армія РФ істотно посилила охорону незаконно збудованого Кримського мосту.

Хоча одну з компонент охорони цього мосту вже фактично вибили — це надводна компонента. Тобто з моря фактично цей міст вже не охороняється. З іншого боку вони посилили сильно повітряну складову, — пояснює Плетенчук. Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти фактично вже не можуть з моря охороняти мост.

Речник Сил оборони півдня зазначив, що злочинна армія РФ використовує велику кількість літаків різного типу для охорони мосту.

Це фактично парк, мабуть, представлений всіма машинами, які взагалі є у наявності збройних сил і у флоту Російської Федерації. Це кілька моделей Су, починаючи від 24-го та закінчуючи останніми 35-ми, й навіть не тільки. Скажу так, що бачили в повітрі дуже-дуже рідкого "звіра". У них там був такий — "аналогов в мире нет", — підкреслив Плетенчук. Поширити

Він пояснив, що знищити такий об’єкт як Кримський мост дуже непросто.

Окрім того, військовий зазначив, що є певні сумніви щодо доцільності ураження мосту прямо зараз.