Окупаційна армія почала будувати захисні ангари для власної авіації за 300 км від кордону з Україною.
Що відомо про спроби армії РФ захистити власну авіацію від атак українських ракет та дронів
Зазначається, що зведення країною-агресоркою захисних ангарів для власної авіації зафіксували супутники на аеродромі Мариновкау Волгоградській області РФ за 300 км від українського кордону.
Зокрема, супутникові знімки демонструють 12 ангарних споруд, які мають захищати фронтові бомбардувальники Су-24 та винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Розбудова між 2022 та 2024 роками pic.twitter.com/9QHfuxSzs8— MilitaryAviationInUa (@MilAviaUA) May 29, 2024
За інформацією порталу, російські окупанти сподіваються, що ці ангари захистять їхню авіацію від атак українських ударних дронів та додаткових боєприпасів ракет ATACMS.
Крім того, ангари не дозволять супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар чи там стоїть літак.
Наразі невідомо, з яких саме матеріалів зроблені ангари, але судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків.
Що відомо про спроби Росії захистити Кримський міст
За словами речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука у коментарі журналістам телеканалу “Прямий”, окупаційна армія РФ істотно посилила охорону незаконно збудованого Кримського мосту.
Він підкреслив, що російські окупанти фактично вже не можуть з моря охороняти мост.
Речник Сил оборони півдня зазначив, що злочинна армія РФ використовує велику кількість літаків різного типу для охорони мосту.
Він пояснив, що знищити такий об’єкт як Кримський мост дуже непросто.
Окрім того, військовий зазначив, що є певні сумніви щодо доцільності ураження мосту прямо зараз.
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