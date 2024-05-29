Оккупационная армия начала строить защитные ангары для собственной авиации в 300 км от границы с Украиной.
Что известно о попытках армии РФ защитить собственную авиацию от атак украинских ракет и дронов
Отмечается, что строительство страной-агрессоркой защитных ангаров для собственной авиации зафиксировали спутники на аэродроме Мариновка в Волгоградской области РФ в 300 км от украинской границы.
В частности, спутниковые снимки демонстрируют 12 ангарных построек, которые должны защищать фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители-бомбардировщики Су-34.
Розбудова між 2022 та 2024 роками pic.twitter.com/9QHfuxSzs8— MilitaryAviationInUa (@MilAviaUA) May 29, 2024
По информации портала, российские оккупанты надеются, что эти ангары защитят их авиацию от атак украинских ударных дронов и дополнительных боеприпасов ракет ATACMS.
Кроме того, ангары не позволят спутникам и другим оптическим средствам обнаружения узнать, пуст ангар или стоит ли самолет.
Пока неизвестно, из каких именно материалов сделаны ангары, но судя по их виду, вероятно, они с минимальной защитой от обломков.
Что известно о попытках России защитить Крымский мост
По словам спикера Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука в комментарии журналистам телеканала "Прямой", оккупационная армия РФ существенно усилила охрану незаконно построенного Крымского моста.
Он подчеркнул, что российские оккупанты фактически уже не могут с моря охранять мост.
Спикер Сил обороны юга отметил, что преступная армия РФ использует большое количество самолетов разного типа для охраны моста.
Он объяснил, что уничтожить такой объект, как Крымский мост, очень непросто.
Кроме того, военный отметил, что есть определенные сомнения в целесообразности поражения моста прямо сейчас.
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