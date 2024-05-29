Оккупационная армия начала строить защитные ангары для собственной авиации в 300 км от границы с Украиной.

Что известно о попытках армии РФ защитить собственную авиацию от атак украинских ракет и дронов

Отмечается, что строительство страной-агрессоркой защитных ангаров для собственной авиации зафиксировали спутники на аэродроме Мариновка в Волгоградской области РФ в 300 км от украинской границы.

В частности, спутниковые снимки демонстрируют 12 ангарных построек, которые должны защищать фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители-бомбардировщики Су-34.

Розбудова між 2022 та 2024 роками pic.twitter.com/9QHfuxSzs8 — MilitaryAviationInUa (@MilAviaUA) May 29, 2024

По информации портала, российские оккупанты надеются, что эти ангары защитят их авиацию от атак украинских ударных дронов и дополнительных боеприпасов ракет ATACMS.

Кроме того, ангары не позволят спутникам и другим оптическим средствам обнаружения узнать, пуст ангар или стоит ли самолет.

Пока неизвестно, из каких именно материалов сделаны ангары, но судя по их виду, вероятно, они с минимальной защитой от обломков.

Что известно о попытках России защитить Крымский мост

По словам спикера Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука в комментарии журналистам телеканала "Прямой", оккупационная армия РФ существенно усилила охрану незаконно построенного Крымского моста.

Хотя один из компонентов охраны этого моста уже фактически выбили — это надводная компонента. То есть с моря фактически этот мост уже не охраняется. С другой стороны, они усилили сильно воздушную составляющую, — объясняет Плетенчук. Поделиться

Он подчеркнул, что российские оккупанты фактически уже не могут с моря охранять мост.

Спикер Сил обороны юга отметил, что преступная армия РФ использует большое количество самолетов разного типа для охраны моста.

Это фактически парк, пожалуй, представлен всеми машинами, которые вообще имеются в наличии вооруженных сил и у флота Российской Федерации. Это несколько моделей Су, начиная с 24-го и заканчивая последними 35-ми, и даже не только. Скажу так, что видели в воздухе очень-очень редкого "зверя". У них там был такой — "аналогов в мире нет", — подчеркнул Плетенчук. Поделиться

Он объяснил, что уничтожить такой объект, как Крымский мост, очень непросто.

Кроме того, военный отметил, что есть определенные сомнения в целесообразности поражения моста прямо сейчас.