РФ цілеспрямовано била вночі по теплогенеруючих об’єктах України — Кулеба

У ніч проти 12 лютого росіяни здійснили черговий обстріл теплогенеруючих об’єктів України; під ударами опинилися, зокрема, Київ, Дніпро та Одеса.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Цієї ночі Росія знову цілеспрямовано била по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Під масованими ударами опинилися Київ, Одещина, Дніпро, Сумщина та інші. Поширити

Так, у Києві ціллю ворога знову стали теплогенеруючі об’єкти. Внаслідок цієї атаки теплопостачання призупинено для близько 2 600 житлових будинків у кількох районах міста. Ще 1 100 будинків залишаються без тепла через попередні масовані обстріли та пошкодження Дарницької ТЕЦ. Водопостачання та водовідведення працюють.

Атака РФ на Одещину

В Одесі через знеструмлення без водопостачання залишилися близько 300 тис. людей. Без тепла — майже 200 будинків. Тривають роботи із запуску систем, де можливо — залучаються резервні джерела живлення.