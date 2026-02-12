РФ цілеспрямовано била вночі по теплогенеруючих об’єктах України — Кулеба

У ніч проти 12 лютого росіяни здійснили черговий обстріл теплогенеруючих об’єктів України; під ударами опинилися, зокрема, Київ, Дніпро та Одеса.
Головні тези:
- Росія цілеспрямовано атакує теплогенеруючі об'єкти в Україні, порушуючи міжнародні норми та загрожуючи життю та комфорту громадян.
- Через обстріли у ніч на 12 лютого постраждали Київ, Дніпро, Одеса та інші регіони, призвівши до припинення теплопостачання для тисяч жителів і пошкодження енергетичної інфраструктури.
Росія била по теплогенеруючих об’єктах України у ніч проти 12 лютого
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Так, у Києві ціллю ворога знову стали теплогенеруючі об’єкти. Внаслідок цієї атаки теплопостачання призупинено для близько 2 600 житлових будинків у кількох районах міста. Ще 1 100 будинків залишаються без тепла через попередні масовані обстріли та пошкодження Дарницької ТЕЦ. Водопостачання та водовідведення працюють.
В Одесі через знеструмлення без водопостачання залишилися близько 300 тис. людей. Без тепла — майже 200 будинків. Тривають роботи із запуску систем, де можливо — залучаються резервні джерела живлення.
У Дніпрі в результаті масованої атаки припинено теплопостачання для 10 тис. абонентів. Розпочався запуск альтернативного джерела постачання теплової енергії. Запускаються блочно-модульні котельні для закладів соціальної сфери.
