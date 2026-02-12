РФ целенаправленно била ночью по теплогенерирующим объектам Украины — Кулеба
РФ целенаправленно била ночью по теплогенерирующим объектам Украины — Кулеба

Алексей Кулеба
Одесса
В ночь на 12 февраля россияне совершили очередной обстрел теплогенерирующих объектов Украины; под ударами оказались Киев, Днепр и Одесса.

  • Россия целенаправленно атакует теплогенерирующие объекты в Украине, нарушая международные нормы и угрожая жизни граждан.
  • Под ударами РФ оказались Киев, Днепр, Одесса, что привело к прекращению теплоснабжения и повреждению энергетической инфраструктуры.

Россия била по теплогенерирующим объектам Украины в ночь на 12 февраля

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Этой ночью Россия снова целенаправленно избивала по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Под массированными ударами оказались Киев, Одесщина, Днепр, Сумщина и другие.

Так, в Киеве целью врага снова стали теплогенерирующие объекты. В результате этой атаки теплоснабжение приостановлено около 2 600 жилых домов в нескольких районах города. Еще 1 100 домов остаются без тепла из-за предварительных массированных обстрелов и повреждений Дарницкой ТЭЦ. Водоснабжение и водоотвод работают.

Атака РФ на Одесщину

В Одессе из-за обесточивания без водоснабжения осталось около 300 тыс. человек. Без тепла — почти 200 домов. Продолжаются работы по запуску систем, где возможно привлекаются резервные источники питания.

В Днепре в результате массированной атаки прекращено теплоснабжение для 10 тыс. абонентов. Начался запуск альтернативного источника снабжения тепловой энергии. Запускаются блочно-модульные котельные для заведений социальной сферы.

