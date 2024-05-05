РФ готує першу мобілізацію на окупованій частині Запорізької області — британська розвідка

Розвідка Британії проаналізувала наміри РФ провести військовий призов на окупованій нею частині Запорізької області.
Для чого РФ готується провести мобілізацію в Запорізькій області
Як нагадали у розвідці, гауляйтер окупованої частини Запорізької області підписав "указ" про підготовку необхідної інфраструктури та заходів для проведення призову на військову службу в окупованих районах.
Це перший призов, який проведе Росія в окупації.
У Міноборони Британії вважають, що призов повинен задовольнити потребу російських військ у додаткових силах. Проте призов буде обмеженим, оскільки частина жителів виїхала з окупації.
Наприклад, у Мелітополі залишилося лише 40% довоєнного населення, і половина з них — це етнічні росіяни, яким пропонується робота в місті.
Також призов є способом перевірити, чи мають жителі окупованих територій російські паспорти і чи голосували вони на "виборах" президента РФ.
Британська розвідка прогнозує значне зростання втрат армії РФ в Україні
Аналітики розвідки Міноборони Британії зазначають, що у середньому втрати злочинної армії РФ в Україні протягом квітня складали 899 осіб на добу.
У британській розвідці підкреслюють, що наразі загальні втрати від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України вже складають 465 тис осіб.
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