РФ готує першу мобілізацію на окупованій частині Запорізької області — британська розвідка
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ готує першу мобілізацію на окупованій частині Запорізької області — британська розвідка

Міноборони Британії
мобілізація

Розвідка Британії проаналізувала наміри РФ провести військовий призов на окупованій нею частині Запорізької області.

Для чого РФ готується провести мобілізацію в Запорізькій області

Як нагадали у розвідці, гауляйтер окупованої частини Запорізької області підписав "указ" про підготовку необхідної інфраструктури та заходів для проведення призову на військову службу в окупованих районах.

Це перший призов, який проведе Росія в окупації.

У Міноборони Британії вважають, що призов повинен задовольнити потребу російських військ у додаткових силах. Проте призов буде обмеженим, оскільки частина жителів виїхала з окупації.

Наприклад, у Мелітополі залишилося лише 40% довоєнного населення, і половина з них — це етнічні росіяни, яким пропонується робота в місті.

Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське управління, — вважають у розвідці.

Також призов є способом перевірити, чи мають жителі окупованих територій російські паспорти і чи голосували вони на "виборах" президента РФ.

Британська розвідка прогнозує значне зростання втрат армії РФ в Україні

Аналітики розвідки Міноборони Британії зазначають, що у середньому втрати злочинної армії РФ в Україні протягом квітня складали 899 осіб на добу.

Цілком імовірно, що в найближчі два місяці кількість втрат з боку Росії знову зросте в міру відновлення цілеспрямованих наступальних операцій на сході України. Це станеться після невеликого зниження темпів операцій в останні два місяці після падіння Авдіївки, — зазначається у публікації.

У британській розвідці підкреслюють, що наразі загальні втрати від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України вже складають 465 тис осіб.

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