РФ намагається повністю "вимкнути" українські міста — Зеленський
РФ намагається повністю "вимкнути" українські міста — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Масована російська ракетно-дронова атака в ніч на 9 січня, ще й із застосуванням балістичної ракети середньої дальності - це пряма демонстрація Кремлем неповаги до Сполучених Штатів та до мирних зусиль президента США Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Масована ракетно-дронова атака Росії на Україну є проявом неповаги Кремля до США та мирних зусиль уряду Сполучених Штатів.
  • Окупанти намагаються повністю “вимкнути” українські міста, проводячи агресивні воєнні дії проти мирного населення.

Бачимо, як Росія “поважає” дипломатію США — Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що атака росіян прийшлася на похолодання, терор проти енергетики триває. Окрім цього, атака — це вираз неповаги Кремля до США.

Росіяни користуються погодою — похолоданням — і намагаються уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти. Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами Зеленського, під удар потрапило чимало регіонів, зараз в постраждалих областях та містах ведуться ремонтно-відновлювальні роботи. Є регіони, де ремонтні бригади працюють фактично постійно.

Зараз тривають відновлювальні роботи в наших містах, наших громадах: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, в Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях. Фактично постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині.

Окремо Зеленський зупинився на Києві, по якому випустили сотні дронів та значну кількість балістичних ракет, через що загинуло четверо людей. Згадав президент також про удари РФ по інших містах України — Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю, Одесі. Заа його словами, окупанти намагаються повністю "вимкнути" міста.

Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога і готувались до повної протидії — до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього, як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України, і повинні бути всі необхідні резервні схеми.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 9 січня влаштували черговий обстріл України. Внаслідок цього в Києві пошкоджено 19 багатоповерхівок, поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули. Пошкоджено інфраструктурні об'єкти — окупанти цілеспрямовано атакували районні котельні.

Окрім масштабного обстрілу столиці, Росія атакувала Львівщину балістичною ракетою середньої дальності. Вранці 9 січня окупанти підтвердили запуск балістичної ракети на Львів та згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна.

