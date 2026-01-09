РФ пытается полностью "выключить" украинские города — Зеленский
Украина
РФ пытается полностью "выключить" украинские города — Зеленский

РФ пытается полностью "выключить" украинские города — Зеленский
Массированная российская ракетно-дроновая атака в ночь на 9 января, еще и с применением баллистической ракеты средней дальности – это прямая демонстрация Кремлем неуважения к Соединенным Штатам и мирным усилиям президента США Дональда Трампа.

  • Массированная ракетно-дроновая атака России на Украину является проявлением неуважения к США и усилиям президента Трампа.
  • Президент Зеленский заявил о попытках оккупантов полностью 'выключить' украинские города и поразить энергетические объекты.

Видим, как Россия "уважает" дипломатию США — Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Зеленский отметил, что атака россиян пришлась на похолодание, террор против энергетики продолжается. Кроме того, атака — это выражение неуважения Кремля к США.

Россияне пользуются погодой — похолоданием — и пытаются поразить больше всего наши энергетические объекты. Видно, как они уважают Америку и всю дипломатию.

По словам Зеленского, под удар попали многие регионы, сейчас в пострадавших областях и городах ведутся ремонтно-восстановительные работы. Есть регионы, где ремонтные бригады работают практически постоянно.

Сейчас продолжаются восстановительные работы в наших городах, наших общинах: в Киеве и области, Днепровщине, Львовщине, Кировоградской, Черкасской, Одесской областях. Фактически постоянно ремонтные бригады работают в Сумской, Черниговской, Харьковской областях.

Отдельно Зеленский остановился на Киеве, по которому выпустили сотни дронов и значительное количество баллистических ракет, из-за чего погибли четыре человека. Вспомнил президент также об ударах РФ по другим городам Украины — Днепру, Кривому Рогу, Запорожью, Одессе. По его словам, оккупанты пытаются полностью "выключить" города.

Важно, чтобы в каждой городской администрации понимали эту цель врага и готовились к полному противодействию к реальной работе ради горожан. Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспечен финансами город Украины и должны быть все необходимые резервные схемы.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 9 января устроили очередной обстрел Украины. В результате в Киеве повреждено 19 многоэтажек, ранения получили 25 человек, еще четверо погибли. Повреждены инфраструктурные объекты — оккупанты целенаправленно атаковали районные котельные.

Кроме масштабных обстрелов столицы, Россия атаковала Львовщину баллистической ракетой средней дальности. Утром 9 января оккупанты подтвердили запуск баллистической ракеты во Львов и вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина.

