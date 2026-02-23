РФ нахабно розмістила "переможний банер" у Сеулі перед річницею повномасштабного вторгнення в Україну

Південна Корея зажадала від російського посольства прибрати банер із гаслом про "перемогу", який з’явився в центрі Сеула напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Головні тези:
- Південна Корея звернулася до російського посольства із вимогою прибрати банер із гаслом про перемогу, який розмістили у центрі Сеула.
- Міністерство закордонних справ Південної Кореї вважає, що розміщення банера може створити напруженість у відносинах з місцевими жителями та іншими країнами.
РФ нахабно розмістила "переможний банер" у Сеулі
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ країни, передає .
У Південній Кореї заявили, що такий банер може створити непотрібну напруженість у відносинах із місцевими жителями та іншими країнами.
22 лютого Міністерство закордонних справ Кореї звернулося до посольства з проханням прибрати банер, однак вранці 23 лютого він залишався на місці.
У МЗС зазначили, що це може бути розцінено як порушення дипломатичної етики. При цьому у повідомленні міністерства не уточнюється, чи отримала корейська сторона відповідь від російського посольства.
МЗС також підтвердило позицію, що вторгнення РФ в Україну є незаконним, і закликало Москву припинити військову співпрацю з Північною Кореєю, назвавши її загрозою безпеці регіону та порушенням Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН.
Згодом у посольстві РФ заявили, що банер нібито розмістили у зв’язку з двома святами — Днем дипломатичного працівника та Днем захисника Вітчизни.
Там також назвали гасло "крилатою фразою", пов’язаною з історією РФ і мобілізацією радянського народу під час Другої світової війни.
У посольстві додали, що банер не повинний ображати нічиї почуття, тому його не зніматимуть до завершення святкових заходів.
