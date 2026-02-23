РФ нагло разместила "победный баннер" в Сеуле перед годовщиной полномасштабного вторжения в Украину
РФ нагло разместила "победный баннер" в Сеуле перед годовщиной полномасштабного вторжения в Украину

Источник:  Yonhap

Южная Корея потребовала от российского посольства убрать баннер с лозунгом о "победе", появившемся в центре Сеула накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

  • Российское посольство в Южной Корее разместило баннер о “победе” перед годовщиной вторжения в Украину, вызвав скандал
  • Южная Корея требует снять спорный баннер, опасаясь напряженности в международных отношениях.

РФ нагло разместила "победный баннер" в Сеуле

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

Речь идет о почти 15-метровом баннере в цветах флага РФ с надписью на русском языке. Его разместили на внешней стене российского посольства в центре Сеула в канун четвертой годовщины вторжения России в Украину 24 февраля 2026 года.

В Южной Корее заявили, что подобный баннер может создать ненужную напряженность в отношениях с местными жителями и другими странами.

22 февраля Министерство иностранных дел Кореи обратилось в посольство с просьбой убрать баннер, однако утром 23 февраля он оставался на месте.

В МИД отметили, что это может быть расценено как нарушение дипломатической этики. При этом в сообщении министерства не уточняется, получила ли корейская сторона ответ от российского посольства.

Мы сообщили российской стороне нашу позицию по поводу недавнего размещения баннера на внешних стенах российского посольства в Сеуле и публичных заявлений посла России в Южной Корее.

МИД также подтвердил позицию, что вторжение РФ в Украину незаконно, и призвал Москву прекратить военное сотрудничество с Северной Кореей, назвав ее угрозой безопасности региона и нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН.

Впоследствии в посольстве РФ заявили, что баннер якобы разместили в связи с двумя праздниками — Днем дипломатического работника и Днем защитника Отечества.

Там также назвали лозунг "крылатой фразой", связанной с историей РФ и мобилизацией советского народа во время Второй мировой войны.

В посольстве добавили, что баннер не должен оскорблять ничьи чувства, поэтому его не будут снимать до завершения праздничных мероприятий.

