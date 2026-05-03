РФ отримає додаткові 200 млрд руб завдяки війні на Близькому Сході

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов стверджує, що бюджет країни-агресорки Росії отримає додаткові 200 млрд рублів через конфлікт США та Ірану на Близькому Сході.

Кремлю знову вдалося заробити на чужій війні

Як стверджує російський міністр, додатковий прибуток для РФ забезпечив стрімкий ріст ціни на нафту.

Попри це, Антон Сілуанов публічно визнав, що рівні надходжень та недонадходжень доходів за останні два місяці однакові.

Загалом йдеться про те, бюджет ворога просто компенсує відповідні втрати.

За словами Сілуанов, сума у розмірі 200 млрд рублів була недоотримана бюджетом за останні два місяці.

Що важливо розуміти, ціни на нафту після початку війни між Іраном та США різко зросли через перекриття Ормузької протоки.

На тлі стрімкого загострення на Близькому Сході вартість бареля на торгах наприкінці квітня перевищувала 120 дол.