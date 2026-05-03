Росія атакує Дніпро та Кривий Ріг — 13 потерпілих
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакує Дніпро та Кривий Ріг — 13 потерпілих

Атаки РФ на Дніпропетровщину - які наслідки
Read in English
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Протягом 3 травня російські згарабники активно тероризували різні регіони Дніпропетровської області. Станом на вечір відомо про 5 постраждали у Кривому Розі та 8 — у Дніпрі.

Головні тези:

  • Ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра. 
  • Людей врятувало те, що вони вчасно спустилися в укриття.

Атаки РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

Важливі подробиці розкрив глава місцевої ОВА Олександр Ганжа.

Він офіційно підтвердив, що відомо про 5 постраждалих через атаку росіян на Кривий Ріг, зокрема й двох дітей.

Двоє хлопчиків 1 та 4 років отруїлися продуктами горіння. Одна дитина госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждали і дві жінки 39 та 62 років та чоловік 58 років. Вони отримали допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися.

Олександр Ганжа

Олександр Ганжа

Глава Дніпропетровської ОВА

О 15:42 стало відомо, що російські загарбники вдарили по житловому кварталу Дніпра — під удар потрапив гуртожиток.

Серед цивільних ніхто не постраждав, оскільки люди під час атаки були у підвалі — наразі відбувається їхня евакуація.

Трохи пізніше Ганжа уточнив, що кількість потерпілих зросла до 8 осіб:

Вісьмом людям знадобилася медична допомога після ворожої атаки на Дніпро. Половина з них у лікарні. Чоловіки 21 та 24 років і жінка 69 років в стані середньої тяжкості. Стан 21-річної жінки медики оцінюють як задовільний.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Мадяр" заявив про початок "травневого ППО-паду" армії РФ — відео
Сили безпілотних систем
Мадяр
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони уразили ракетний корабель "Каракурт", катер і танкер флоту РФ
Володимир Зеленський
носій Калібрів
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО розкрили деталі ураження ракетного корабля РФ
ССО
Ураження "Каракурт" - усі подробиці операції

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?