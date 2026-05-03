Росія атакує Дніпро та Кривий Ріг — 13 потерпілих

Протягом 3 травня російські згарабники активно тероризували різні регіони Дніпропетровської області. Станом на вечір відомо про 5 постраждали у Кривому Розі та 8 — у Дніпрі.

Атаки РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

Важливі подробиці розкрив глава місцевої ОВА Олександр Ганжа.

Він офіційно підтвердив, що відомо про 5 постраждалих через атаку росіян на Кривий Ріг, зокрема й двох дітей.

Двоє хлопчиків 1 та 4 років отруїлися продуктами горіння. Одна дитина госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждали і дві жінки 39 та 62 років та чоловік 58 років. Вони отримали допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися. Олександр Ганжа Глава Дніпропетровської ОВА

О 15:42 стало відомо, що російські загарбники вдарили по житловому кварталу Дніпра — під удар потрапив гуртожиток.

Серед цивільних ніхто не постраждав, оскільки люди під час атаки були у підвалі — наразі відбувається їхня евакуація.

Трохи пізніше Ганжа уточнив, що кількість потерпілих зросла до 8 осіб: