Росія атакує Дніпро та Кривий Ріг — 13 потерпілих

Протягом 3 травня російські згарабники активно тероризували різні регіони Дніпропетровської області. Станом на вечір відомо про 5 постраждали у Кривому Розі та 8 — у Дніпрі.
Головні тези:
- Ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра.
- Людей врятувало те, що вони вчасно спустилися в укриття.
Атаки РФ на Дніпропетровщину — які наслідки
Важливі подробиці розкрив глава місцевої ОВА Олександр Ганжа.
Він офіційно підтвердив, що відомо про 5 постраждалих через атаку росіян на Кривий Ріг, зокрема й двох дітей.
О 15:42 стало відомо, що російські загарбники вдарили по житловому кварталу Дніпра — під удар потрапив гуртожиток.
Серед цивільних ніхто не постраждав, оскільки люди під час атаки були у підвалі — наразі відбувається їхня евакуація.
Трохи пізніше Ганжа уточнив, що кількість потерпілих зросла до 8 осіб:
