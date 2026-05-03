Россия атакует Днепр и Кривой Рог — 13 пострадавших

В течение 3 мая российские захватчики активно терроризировали разные регионы Днепропетровской области. По состоянию на вечер известно о 5 пострадавших в Кривом Роге и 8 в Днепре.
Главные тезисы
- Враг нанес удар по жилому кварталу Днепра.
- Людей спасло то, что они вовремя спустились в укрытие.
Атаки РФ на Днепропетровщину — какие последствия
Важные подробности раскрыл глава местной ОВ Александр Ганжа.
Он официально подтвердил, что известно о 5 пострадавших из-за атаки россиян на Кривой Рог, в том числе двух детей.
В 15:42 стало известно, что российские захватчики ударили по жилому кварталу Днепра — под удар попало общежитие.
Среди гражданских никто не пострадал, поскольку люди во время атаки были в подвале — сейчас происходит их эвакуация.
Несколько позже Ганжа уточнил, что количество пострадавших возросло до 8 человек:
