Россия атакует Днепр и Кривой Рог — 13 пострадавших

В течение 3 мая российские захватчики активно терроризировали разные регионы Днепропетровской области. По состоянию на вечер известно о 5 пострадавших в Кривом Роге и 8 в Днепре.

Атаки РФ на Днепропетровщину — какие последствия

Важные подробности раскрыл глава местной ОВ Александр Ганжа.

Он официально подтвердил, что известно о 5 пострадавших из-за атаки россиян на Кривой Рог, в том числе двух детей.

Два мальчика 1 и 4 лет отравились продуктами горения. Один ребенок госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. Пострадали две женщины 39 и 62 лет и мужчина 58 лет. Они получили пособие на месте и от госпитализации отказались. Александр Ганжа Глава Днепропетровской ОВА

В 15:42 стало известно, что российские захватчики ударили по жилому кварталу Днепра — под удар попало общежитие.

Среди гражданских никто не пострадал, поскольку люди во время атаки были в подвале — сейчас происходит их эвакуация.

Несколько позже Ганжа уточнил, что количество пострадавших возросло до 8 человек: