ССО раскрыли детали поражения ракетного корабля РФ
Российский ракетный корабль "Каракурт", который Силы обороны Украины поразили 3 мая в Приморском порту в Ленинградской области РФ, имел на борту пусковую установку и восемь крылатых ракет "Калибр" дальностью до 2000 км.

Главные тезисы

  • “Каракурт” должен был защищать инфраструктуру и нефтяной терминал РФ от украинских атак.
  • Уничтожение морской и нефтегазовой инфраструктуры врага сокращает его экономические и логистические возможности.

Как сообщили в ССО, их подразделения Deep-strike осуществляли атаки вместе с СБУ, ГУР, СБС и ДПС.

Что важно понимать, вражеские цели находились около 1000 км от северной границы Украины.

Малый ракетный корабль "Каракурт" имел на борту пусковую установку и восемь крылатых ракет "Калибр" дальностью до 2000 км. Корабль длиной 67 метров также был оборудован зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" морского базирования.

ССО обращают внимание на то, что пораженный корабль создан для проведения морских сражений в прибрежной зоне или в открытом море.

Кроме того, указано, что “Каракурт” должен был защищать инфраструктуру и нефтяной терминал от ударов украинских дронов.

По словам украинских воинов, они также смогли успешно атаковать нефтеналивной терминал "Приморск" российской государственной компании "Транснефть", крупнейший на Балтийском море.

К терминалу сходятся все трубопроводы северо-запада России, откуда нефтегазовая продукция экспортируется теневым флотом.

