ССО раскрыли детали поражения ракетного корабля РФ

Российский ракетный корабль "Каракурт", который Силы обороны Украины поразили 3 мая в Приморском порту в Ленинградской области РФ, имел на борту пусковую установку и восемь крылатых ракет "Калибр" дальностью до 2000 км.
Главные тезисы
- “Каракурт” должен был защищать инфраструктуру и нефтяной терминал РФ от украинских атак.
- Уничтожение морской и нефтегазовой инфраструктуры врага сокращает его экономические и логистические возможности.
Поражение "Каракурт" — все подробности операции
Как сообщили в ССО, их подразделения Deep-strike осуществляли атаки вместе с СБУ, ГУР, СБС и ДПС.
Что важно понимать, вражеские цели находились около 1000 км от северной границы Украины.
ССО обращают внимание на то, что пораженный корабль создан для проведения морских сражений в прибрежной зоне или в открытом море.
Кроме того, указано, что “Каракурт” должен был защищать инфраструктуру и нефтяной терминал от ударов украинских дронов.
По словам украинских воинов, они также смогли успешно атаковать нефтеналивной терминал "Приморск" российской государственной компании "Транснефть", крупнейший на Балтийском море.
