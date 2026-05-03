Силы обороны поразили ракетный корабль "Каракурт", катер и танкер флота РФ

3 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны поразили несколько важных вражеских объектов, включая ракетный корабль «Каракурт», сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота РФ.

Зеленский раскрыл детали новых успешных ударов Украины

Минус — еще один российский носитель «калибров». Генерал-майор Евгений Хмара доложил об успешном поражении объектов порта Приморск. Общая операция нашей Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников. Спасибо всем вам, воины, за скоординированную работу! Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства официально подтвердил, что под удар Сил обороны Украины попал именно российский ракетный корабль «Каракурт».

Более того, указано, что враг не смог уберечь сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота.

Значительные повреждения достигнуты также и в инфраструктуре нефтеналивного порта. Каждый наш результат ограничивает российский потенциал войны. Подтвердил Службе безопасности Украины и дополнительные вполне справедливые ответы на российские удары по нашим городам и селам.

Владимир Зеленский в очередной раз напомнил российскому диктатору Владимиру Путину, что у него есть возможность закончить эту свою войну в любой момент.