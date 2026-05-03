Силы обороны поразили ракетный корабль "Каракурт", катер и танкер флота РФ

3 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны поразили несколько важных вражеских объектов, включая ракетный корабль «Каракурт», сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота РФ.
Главные тезисы
- Немало повреждений достигнуто также и в инфраструктуре нефтеналивного порта РФ.
- Зеленский еще раз призвал Путина остановить войну.
Зеленский раскрыл детали новых успешных ударов Украины
На этом фоне глава государства официально подтвердил, что под удар Сил обороны Украины попал именно российский ракетный корабль «Каракурт».
Более того, указано, что враг не смог уберечь сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота.
Владимир Зеленский в очередной раз напомнил российскому диктатору Владимиру Путину, что у него есть возможность закончить эту свою войну в любой момент.
