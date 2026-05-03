Сили оборони уразили ракетний корабель "Каракурт", катер і танкер флоту РФ

3 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони уразили низку важливих ворожих об'єктів, зокрема ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту РФ.

Головні тези:

  • Чимало ушкоджень досягнуто також і в інфраструктурі нафтоналивного порту РФ.
  • Зеленський вкотре закликав Путіна зупинити війну.

Зеленський розкрив деталі нових успішних ударів України

Мінус ще один російський носій «калібрів». Генерал-майор Євгеній Хмара доповів про успішне ураження обʼєктів порту Приморськ. Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу!

На цьому тлі глава держави офіційно підтвердив, що під удар Сил оборони України потрапив саме російсьикй ракетний корабель «Каракурт».

Ба більше, вказано, що ворог не зміг вберегти сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту.

Значних ушкоджень досягнуто також і в інфраструктурі нафтоналивного порту. Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни. Погодив Службі безпеки України й додаткові цілком справедливі відповіді на російські удари по наших містах і селах.

Володимир Зеленський вкотре нагадав російському диктатору Володимиру Путіна, що він має можливість закінчити цю свою війну в будь-який момент.

Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій. Дякую всім, хто бʼється заради України!

