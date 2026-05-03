Сили оборони уразили ракетний корабель "Каракурт", катер і танкер флоту РФ

3 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони уразили низку важливих ворожих об'єктів, зокрема ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту РФ.
Головні тези:
- Чимало ушкоджень досягнуто також і в інфраструктурі нафтоналивного порту РФ.
- Зеленський вкотре закликав Путіна зупинити війну.
Зеленський розкрив деталі нових успішних ударів України
На цьому тлі глава держави офіційно підтвердив, що під удар Сил оборони України потрапив саме російсьикй ракетний корабель «Каракурт».
Ба більше, вказано, що ворог не зміг вберегти сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту.
Володимир Зеленський вкотре нагадав російському диктатору Володимиру Путіна, що він має можливість закінчити цю свою війну в будь-який момент.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-