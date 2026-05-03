ССО розкрили деталі ураження ракетного корабля РФ

Російський ракетний корабель "Каракурт", який Сили оборони України уразили 3 травня в порту Приморськ у Ленінградській області РФ, мав на борту пускову установку та вісім крилатих ракет "Калібр" дальністю до 2000 км.

Ураження "Каракурт" — усі подробиці операції

Як повідомили в ССО, їхні підрозділи Deep-strike здійснювали атаки разом з СБУ, ГУР, СБС та ДПС.

Що важливо розуміти, ворожі цілі знаходилися близько1000 кілометрів від північного кордону України.

Малий ракетний корабель "Каракурт" мав на борту пускову установку та вісім крилатих ракет "Калібр" дальністю до 2000 км. Корабель завдовжки 67 метрів також був обладнаний зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцирь-М" морського базування.

ССО звертають увагу на те, що уражений корабель створений для проведення морських боїв в прибережній зоні або у відкритому морі.

Окрім того, наголошується, що “Каракурт” повинен був захищати інфраструктуру та нафтовий термінал від ударів українських дронів.

За словами українських воїнів, вони також змогли успішно атакувати нафтоналивний термінал “Приморськ” російської державної компанії “Транснефть”, який є найбільшим на Балтійському морі.