ССО розкрили деталі ураження ракетного корабля РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ССО розкрили деталі ураження ракетного корабля РФ

ССО
Ураження "Каракурт" - усі подробиці операції
Read in English

Російський ракетний корабель "Каракурт", який Сили оборони України уразили 3 травня в порту Приморськ у Ленінградській області РФ, мав на борту пускову установку та вісім крилатих ракет "Калібр" дальністю до 2000 км. 

Головні тези:

  • “Каракурт” повинен був захищати інфраструктуру та нафтовий термінал РФ від українських атак.
  • Знищення морської та нафтогазової інфраструктури ворога скорочує його економічні та логістичні спроможності.

Ураження "Каракурт" — усі подробиці операції

Як повідомили в ССО, їхні підрозділи Deep-strike здійснювали атаки разом з СБУ, ГУР, СБС та ДПС.

Що важливо розуміти, ворожі цілі знаходилися близько1000 кілометрів від північного кордону України.

Малий ракетний корабель “Каракурт” мав на борту пускову установку та вісім крилатих ракет “Калібр” дальністю до 2000 км. Корабель завдовжки 67 метрів також був обладнаний зенітним ракетно-гарматним комплексом “Панцирь-М” морського базування.

ССО звертають увагу на те, що уражений корабель створений для проведення морських боїв в прибережній зоні або у відкритому морі.

Окрім того, наголошується, що “Каракурт” повинен був захищати інфраструктуру та нафтовий термінал від ударів українських дронів.

За словами українських воїнів, вони також змогли успішно атакувати нафтоналивний термінал “Приморськ” російської державної компанії “Транснефть”, який є найбільшим на Балтійському морі.

До терміналу сходяться всі трубопроводи північного заходу рф, звідки нафтогазова продукція експортується тіньовим флотом.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Туск б'є на сполох через "розпад" НАТО
Туск і Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Волкер пояснив, як захистити Україну до вступу в НАТО
Волкер закликає Україну добиватися гарантій безпеки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони уразили ракетний корабель "Каракурт", катер і танкер флоту РФ
Володимир Зеленський
носій Калібрів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?