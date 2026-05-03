РФ получит дополнительные 200 млрд руб благодаря войне на Ближнем Востоке

Министр финансов РФ Антон Силуанов утверждает, что бюджет страны-агрессорки России получит дополнительные 200 млрд рублей из-за конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке.

Кремлю снова удалось заработать на чужой войне

Как утверждает российский министр, дополнительная прибыль для РФ обеспечил стремительный рост цены на нефть.

Несмотря на это, Антон Силуанов публично признал, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы.

В общем, речь идет о том, что бюджет врага просто компенсирует соответствующие потери.

По словам Силуанова, сумма в размере 200 млрд рублей была недополучена бюджетом за последние два месяца.

Что важно понимать, цены на нефть после начала войны между Ираном и США резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива.

На фоне стремительного обострения на Ближнем Востоке стоимость барреля на торгах в конце апреля превышала 120 долларов.