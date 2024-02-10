РФ перекинула Росгвардію до кордону з Україною — відома причина

Глава пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш офіційно підтвердив, що до українського кордону перекинули бійців Росгвардії. На тлі останніх подій воїни ЗСУ постійно перебувають у режимі підвищеної готовності.

Чому Росгвардію направили до кордону з Україною

За словами Євлаша, все це відбувається з метою відволікання.

Попри це, українським захисникам не можна ризикувати, тому вони знаходяться в режимі підвищеної бойової готовності й на кордоні з Росією.

Звичайно, що постійно ці диверсійно-розвідувальні групи намагаються заходити в тил, у п'ятикілометрову зону поблизу кордону з Росією. Ілля Євлаш Глава пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ

Ілля Євлаш звертає увагу на те, що цю зону не можна вважати безпечною, оскільки ворог не спить.

Що також важливо розуміти, російські загарбники регулярно продовжують провокувати, вивчати територію, з’ясовувати, де та яка оборона та як реагують бійці ЗСУ.

Глава пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ зазначає, що ворог проводить постійно розвідку за допомогою різних і безпілотних літальних комплексів, зокрема, розвідувальних літаків.

Тому ми не виключаємо, що, зокрема, ці підрозділи можуть бути перекинути з такою метою. Однак, хочу запевнити, що всі наші підрозділи в постійній бойовій готовності, готові до реагування на будь-які події, – додав Євлаш. Поширити

Успіхи ЗСУ на фронті станом на 10 лютого

Протягом минулої доби ВВС України завдали авіаударів по 3х зосередження військ, озброєння та військової техніки, 1х командному посту та 2х артилерійських системах окупантів.

Протягом доби 10 лютого відбулось 87 бойових залучень.

Окупанти завдали всього 3х ракетних та 43х авіаційних ударів, здійснили 53х МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.

Бійці ЗСУ успішно стримують ворога на всіх напрямках.