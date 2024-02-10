РФ перебросила Росгвардию к границе с Украиной — известна причина

Глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш официально подтвердил, что на украинскую границу перебросили бойцов Росгвардии. На фоне последних событий воины ВСУ постоянно находятся в режиме повышенной готовности.
Почему Росгвардию направили на границу с Украиной
По словам Евлаша, все это происходит с целью отвлечения.
Тем не менее, украинским защитникам нельзя рисковать, поэтому они находятся в режиме повышенной боевой готовности на границе с Россией.
Илья Евлаш обращает внимание на то, что эту зону нельзя считать безопасной, поскольку враг не спит.
Что важно понимать, российские захватчики регулярно продолжают провоцировать, изучать территорию, выяснять, где и какая оборона и как реагируют бойцы ВСУ.
Глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ отмечает, что враг проводит постоянно разведку с помощью различных и беспилотных летательных комплексов, в частности разведывательных самолетов.
Успехи ВСУ на фронте по состоянию на 10 февраля
За прошедшие сутки ВВС Украины нанесли авиаудары по 3 сосредоточениях войск, вооружению и военной технике, 1 командному посту и 2 артиллерийским системам оккупантов.
За сутки 10 февраля состоялось 87 боевых привлечений.
Оккупанты нанесли всего 3х ракетных и 43х авиационных ударов, совершили 53х МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.
Бойцы ВСУ успешно сдерживают врага на всех направлениях.
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