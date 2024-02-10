РФ перебросила Росгвардию к границе с Украиной — известна причина
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Проиcшествия
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РФ перебросила Росгвардию к границе с Украиной — известна причина

Росгвардия
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш официально подтвердил, что на украинскую границу перебросили бойцов Росгвардии. На фоне последних событий воины ВСУ постоянно находятся в режиме повышенной готовности.

Почему Росгвардию направили на границу с Украиной

По словам Евлаша, все это происходит с целью отвлечения.

Тем не менее, украинским защитникам нельзя рисковать, поэтому они находятся в режиме повышенной боевой готовности на границе с Россией.

Конечно, постоянно эти диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить в тыл, в пятикилометровую зону вблизи границы с Россией.

Илья Евлаш

Илья Евлаш

Глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ

Илья Евлаш обращает внимание на то, что эту зону нельзя считать безопасной, поскольку враг не спит.

Что важно понимать, российские захватчики регулярно продолжают провоцировать, изучать территорию, выяснять, где и какая оборона и как реагируют бойцы ВСУ.

Глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ отмечает, что враг проводит постоянно разведку с помощью различных и беспилотных летательных комплексов, в частности разведывательных самолетов.

Поэтому мы не исключаем, что, в частности, эти подразделения могут быть переброшены в таких целях. Однако хочу заверить, что все наши подразделения в постоянной боевой готовности, готовы к реагированию на любые события, – добавил Евлаш.

Успехи ВСУ на фронте по состоянию на 10 февраля

За прошедшие сутки ВВС Украины нанесли авиаудары по 3 сосредоточениях войск, вооружению и военной технике, 1 командному посту и 2 артиллерийским системам оккупантов.

За сутки 10 февраля состоялось 87 боевых привлечений.

Оккупанты нанесли всего 3х ракетных и 43х авиационных ударов, совершили 53х МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.

Бойцы ВСУ успешно сдерживают врага на всех направлениях.

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