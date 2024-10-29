РФ планує залучити для "мʼясних штурмів" в Україні вʼязнів з гепатитом

Кремль вирішив сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит “В” і “С”. Їх планують розмістити на окупованих Луганській та Донецькій областях.

РФ вирішила воювати проти України в'язнями, хворих на гепатит В і С

Як зазначає українська розвідка, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов видав наказ №610 від 10 жовтня 2024 року, який дозволяє проходити військову службу навіть із діагнозом гепатит С, виключивши це захворювання з переліку обмежуючих.

Для залучення засуджених з гепатитом створено спеціальний порядок відбору до російської армії. У наказі таких інфікованих в’язнів позначають як "контингент "С".

За даними ГУР, перед відправкою на фронт хворим в’язням у колоніях повинні вводити вакцину від гепатиту "В" та проводити курс терапії для лікування гепатиту "С".

Російське командування вважає, що це нове мобілізаційне рішення дозволить залучити тисячі інфікованих ув’язнених до штурмів на війні проти України. Наприклад, на території так званого Центрального військового округу РФ близько 10 тисяч в’язнів з гепатитом, із яких близько 15% погодилися йти на фронт, — зазначає ГУР. Поширити

Перші штурмові роти і резервні підрозділи з інфікованих в’язнів уже формуються у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків (27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад відповідно).

Ці новостворені штурмові роти, названі "В-С", планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей".

Війська РФ кидають поранених у штурм на тлі значних втрат під Лиманом

Як зазначає українська розвідка, під ударами українських Сил оборони деякі російські штурмові групи зазнали значних втрат і втратили боєздатність.

Проте попри це РФ продовжує кидати поранених солдатів на штурми.