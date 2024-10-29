РФ планує залучити для "мʼясних штурмів" в Україні вʼязнів з гепатитом

Кремль вирішив сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит “В” і “С”. Їх планують розмістити на окупованих Луганській та Донецькій областях.
Головні тези:
- РФ залучає в'язнів з гепатитом для формування штурмових підрозділів у війні проти України.
- Учасники таких підрозділів позначаються як 'контингент 'С', попередньо отримуючи вакцинацію та терапію.
- Російські війська стикаються з проблемами під час штурмів через втрати та деморалізацію.
- Українські розвідники відзначають недоцільність такої мобілізації в'язнів для штурмів на фронті.
- Кремль продовжує тиснути на солдатів, навіть із пораненнями, для забезпечення підтримки військових операцій в Україні.
РФ вирішила воювати проти України в'язнями, хворих на гепатит В і С
Як зазначає українська розвідка, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов видав наказ №610 від 10 жовтня 2024 року, який дозволяє проходити військову службу навіть із діагнозом гепатит С, виключивши це захворювання з переліку обмежуючих.
Для залучення засуджених з гепатитом створено спеціальний порядок відбору до російської армії. У наказі таких інфікованих в’язнів позначають як "контингент "С".
За даними ГУР, перед відправкою на фронт хворим в’язням у колоніях повинні вводити вакцину від гепатиту "В" та проводити курс терапії для лікування гепатиту "С".
Перші штурмові роти і резервні підрозділи з інфікованих в’язнів уже формуються у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків (27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад відповідно).
Ці новостворені штурмові роти, названі "В-С", планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей".
Війська РФ кидають поранених у штурм на тлі значних втрат під Лиманом
Як зазначає українська розвідка, під ударами українських Сил оборони деякі російські штурмові групи зазнали значних втрат і втратили боєздатність.
Проте попри це РФ продовжує кидати поранених солдатів на штурми.
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