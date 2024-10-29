РФ планує залучити для "мʼясних штурмів" в Україні вʼязнів з гепатитом
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ планує залучити для "мʼясних штурмів" в Україні вʼязнів з гепатитом

ГУР
РФ планує залучити для "мʼясних штурмів" в Україні вʼязнів з гепатитом
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Кремль вирішив сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит “В” і “С”. Їх планують розмістити на окупованих Луганській та Донецькій областях.

Головні тези:

  • РФ залучає в'язнів з гепатитом для формування штурмових підрозділів у війні проти України.
  • Учасники таких підрозділів позначаються як 'контингент 'С', попередньо отримуючи вакцинацію та терапію.
  • Російські війська стикаються з проблемами під час штурмів через втрати та деморалізацію.
  • Українські розвідники відзначають недоцільність такої мобілізації в'язнів для штурмів на фронті.
  • Кремль продовжує тиснути на солдатів, навіть із пораненнями, для забезпечення підтримки військових операцій в Україні.

РФ вирішила воювати проти України в'язнями, хворих на гепатит В і С

Як зазначає українська розвідка, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов видав наказ №610 від 10 жовтня 2024 року, який дозволяє проходити військову службу навіть із діагнозом гепатит С, виключивши це захворювання з переліку обмежуючих.

Для залучення засуджених з гепатитом створено спеціальний порядок відбору до російської армії. У наказі таких інфікованих в’язнів позначають як "контингент "С".

За даними ГУР, перед відправкою на фронт хворим в’язням у колоніях повинні вводити вакцину від гепатиту "В" та проводити курс терапії для лікування гепатиту "С".

Російське командування вважає, що це нове мобілізаційне рішення дозволить залучити тисячі інфікованих ув’язнених до штурмів на війні проти України. Наприклад, на території так званого Центрального військового округу РФ близько 10 тисяч в’язнів з гепатитом, із яких близько 15% погодилися йти на фронт, — зазначає ГУР.

Перші штурмові роти і резервні підрозділи з інфікованих в’язнів уже формуються у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків (27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад відповідно).

Ці новостворені штурмові роти, названі "В-С", планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей".

Війська РФ кидають поранених у штурм на тлі значних втрат під Лиманом

Як зазначає українська розвідка, під ударами українських Сил оборони деякі російські штурмові групи зазнали значних втрат і втратили боєздатність.

Проте попри це РФ продовжує кидати поранених солдатів на штурми.

Деморалізовані російські війська відмовляються наступати, скаржачись на відсутність надійного захисту від українських дронів. Командування окупантів вдається до тиску та залякувань, примушуючи навіть легкопоранених солдатів іти в 'м’ясні штурми', щоб підтримати наступ, — йдеться у повідомленні.

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