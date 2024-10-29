РФ планирует задействовать для "мясных штурмов" в Украине заключенных с гепатитом

Кремль решил сформировать штурмовые подразделения из осужденных, больных гепатитом "В" и "С". Их планируют разместить в оккупированных Луганской и Донецкой областях.
Главные тезисы
- Россия планирует формировать штурмовые подразделения из осужденных с гепатитом для ведения войны в Украине.
- Осужденные с гепатитом В и С должны проходить специальную подготовку перед отправкой на фронт.
- Российское командование сталкивается с дефицитом солдат и недостаточной боеспособностью в штурмовых группах.
- Российские войска испытывают затруднения из-за отсутствия защиты от украинских дронов.
- Командование РФ принимает принудительные меры, заставляя даже раненых солдат участвовать в штурмах, чтобы компенсировать потери.
РФ решила воевать против Украины заключенными, больных гепатитом В и С
Как отмечает украинская разведка, министр обороны России Андрей Белоусов издал приказ №610 от 10 октября 2024 года, позволяющий проходить военную службу даже с диагнозом гепатит С, исключив это заболевание из перечня ограничивающих.
Для привлечения осужденных с гепатитом создан специальный порядок отбора в русскую армию. В приказе таких инфицированных заключенных обозначают как контингент "С".
По данным ГУР перед отправкой на фронт больным заключенным в колониях должны вводить вакцину от гепатита "В" и проводить курс терапии для лечения гепатита "С".
Первые штурмовые роты и резервные подразделения из инфицированных узников уже формируются в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков (27-й и 15-й мотострелковых бригад соответственно).
Эти вновь штурмовые роты, названные "В-С", планируют размещать на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей".
Войска РФ бросают раненых в штурм на фоне значительных потерь под Лиманом
Как отмечает украинская разведка, под ударами украинских Сил обороны некоторые российские штурмовые группы понесли значительные потери и потеряли боеспособность.
Однако, несмотря на это, РФ продолжает бросать раненых солдат на штурмы.
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