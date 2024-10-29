РФ планирует задействовать для "мясных штурмов" в Украине заключенных с гепатитом
Категория
Украина
Дата публикации

РФ планирует задействовать для "мясных штурмов" в Украине заключенных с гепатитом

ГУР
РФ планирует задействовать для "мясных штурмов" в Украине заключенных с гепатитом
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Кремль решил сформировать штурмовые подразделения из осужденных, больных гепатитом "В" и "С". Их планируют разместить в оккупированных Луганской и Донецкой областях.

Главные тезисы

  • Россия планирует формировать штурмовые подразделения из осужденных с гепатитом для ведения войны в Украине.
  • Осужденные с гепатитом В и С должны проходить специальную подготовку перед отправкой на фронт.
  • Российское командование сталкивается с дефицитом солдат и недостаточной боеспособностью в штурмовых группах.
  • Российские войска испытывают затруднения из-за отсутствия защиты от украинских дронов.
  • Командование РФ принимает принудительные меры, заставляя даже раненых солдат участвовать в штурмах, чтобы компенсировать потери.

РФ решила воевать против Украины заключенными, больных гепатитом В и С

Как отмечает украинская разведка, министр обороны России Андрей Белоусов издал приказ №610 от 10 октября 2024 года, позволяющий проходить военную службу даже с диагнозом гепатит С, исключив это заболевание из перечня ограничивающих.

Для привлечения осужденных с гепатитом создан специальный порядок отбора в русскую армию. В приказе таких инфицированных заключенных обозначают как контингент "С".

По данным ГУР перед отправкой на фронт больным заключенным в колониях должны вводить вакцину от гепатита "В" и проводить курс терапии для лечения гепатита "С".

Российское командование считает, что это новое мобилизационное решение позволит привлечь тысячи инфицированных заключенных в штурмы на войне против Украины. Например, на территории так называемого Центрального военного округа РФ около 10 тысяч заключенных с гепатитом, из которых около 15% согласились идти на фронт, отмечает ГУР.

Первые штурмовые роты и резервные подразделения из инфицированных узников уже формируются в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков (27-й и 15-й мотострелковых бригад соответственно).

Эти вновь штурмовые роты, названные "В-С", планируют размещать на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей".

Войска РФ бросают раненых в штурм на фоне значительных потерь под Лиманом

Как отмечает украинская разведка, под ударами украинских Сил обороны некоторые российские штурмовые группы понесли значительные потери и потеряли боеспособность.

Однако, несмотря на это, РФ продолжает бросать раненых солдат на штурмы.

Деморализованные российские войска отказываются наступать, жалуясь на отсутствие надежной защиты от украинских дронов. Командование кафиров прибегает к давлению и запугиванию, заставляя даже легкораненых солдат идти в "мясные штурмы", чтобы поддержать наступление, — говорится в сообщении.

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