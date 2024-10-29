РФ планирует задействовать для "мясных штурмов" в Украине заключенных с гепатитом

Кремль решил сформировать штурмовые подразделения из осужденных, больных гепатитом "В" и "С". Их планируют разместить в оккупированных Луганской и Донецкой областях.

РФ решила воевать против Украины заключенными, больных гепатитом В и С

Как отмечает украинская разведка, министр обороны России Андрей Белоусов издал приказ №610 от 10 октября 2024 года, позволяющий проходить военную службу даже с диагнозом гепатит С, исключив это заболевание из перечня ограничивающих.

Для привлечения осужденных с гепатитом создан специальный порядок отбора в русскую армию. В приказе таких инфицированных заключенных обозначают как контингент "С".

По данным ГУР перед отправкой на фронт больным заключенным в колониях должны вводить вакцину от гепатита "В" и проводить курс терапии для лечения гепатита "С".

Российское командование считает, что это новое мобилизационное решение позволит привлечь тысячи инфицированных заключенных в штурмы на войне против Украины. Например, на территории так называемого Центрального военного округа РФ около 10 тысяч заключенных с гепатитом, из которых около 15% согласились идти на фронт, отмечает ГУР. Поделиться

Первые штурмовые роты и резервные подразделения из инфицированных узников уже формируются в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков (27-й и 15-й мотострелковых бригад соответственно).

Эти вновь штурмовые роты, названные "В-С", планируют размещать на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей".

Войска РФ бросают раненых в штурм на фоне значительных потерь под Лиманом

Как отмечает украинская разведка, под ударами украинских Сил обороны некоторые российские штурмовые группы понесли значительные потери и потеряли боеспособность.

Однако, несмотря на это, РФ продолжает бросать раненых солдат на штурмы.