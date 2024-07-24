РФ планує збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис — Сирський

Росія має намір до кінця року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тисяч. Окупанти також мають перевагу у техніці та засобах.
Головні тези:
- Український генерал розкриває, що росіяни за два роки збільшили кількість військ та техніки.
- Сирський повідомляє про збільшення російськими військовими ресурсів та наміри досягнення чисельності військ на рівні 690 тисяч до кінця року.
- Втрати армії РФ за добу включають знищення танків, бронетехніки, артилерійських систем та іншої техніки, що ускладнює їхню ситуацію в зоні конфлікту.
Сирський розкрив плани армії РФ
Як зазначає головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, через два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення росіяни все ще мають більші ресурси.
За словами Сирського, Росія на початку вторгнення мала 100 тисяч солдатів. Ця кількість зросла до 520 тисяч, а до кінця року РФ хоче збільшити чисельність військ до 690 тисяч.
Він зазначив, що з початку повномасштабної війни кількість російських танків зросла вдвічі — з 1700 одиниць до 3500. Кількість артилерійських систем збільшилася втричі, а бронетранспортерів — з 4500 до 8900 одиниць.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1140 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8302 (+14) од.;
бойових броньованих машин — 16 013 (+13) од.;
артилерійських систем — 15 759 (+65) од.;
РСЗВ — 1125 од.;
засоби ППО — 902 (+1) од.;
літаків — 363 (+1) од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 544 (+33) од.;
крилатих ракет — 2402 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 21 279 (+77) од.;
спеціальної техніки — 2650 (+10) од.
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