РФ планує збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ планує збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис — Сирський

РФ планує збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис — Сирський
Джерело:  The Guardian

Росія має намір до кінця року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тисяч. Окупанти також мають перевагу у техніці та засобах.

Головні тези:

 

  • Український генерал розкриває, що росіяни за два роки збільшили кількість військ та техніки.
  • Сирський повідомляє про збільшення російськими військовими ресурсів та наміри досягнення чисельності військ на рівні 690 тисяч до кінця року.
  • Втрати армії РФ за добу включають знищення танків, бронетехніки, артилерійських систем та іншої техніки, що ускладнює їхню ситуацію в зоні конфлікту.

Сирський розкрив плани армії РФ

Як зазначає головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, через два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення росіяни все ще мають більші ресурси.

За словами Сирського, Росія на початку вторгнення мала 100 тисяч солдатів. Ця кількість зросла до 520 тисяч, а до кінця року РФ хоче збільшити чисельність військ до 690 тисяч.

Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь, — сказав головком Сирський.

Він зазначив, що з початку повномасштабної війни кількість російських танків зросла вдвічі — з 1700 одиниць до 3500. Кількість артилерійських систем збільшилася втричі, а бронетранспортерів — з 4500 до 8900 одиниць.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1140 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8302 (+14) од.;

  • бойових броньованих машин — 16 013 (+13) од.;

  • артилерійських систем — 15 759 (+65) од.;

  • РСЗВ — 1125 од.;

  • засоби ППО — 902 (+1) од.;

  • літаків — 363 (+1) од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 544 (+33) од.;

  • крилатих ракет — 2402 (+1) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 279 (+77) од.;

  • спеціальної техніки — 2650 (+10) од.

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