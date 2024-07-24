РФ планує збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис — Сирський

Росія має намір до кінця року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тисяч. Окупанти також мають перевагу у техніці та засобах.

Сирський розкрив плани армії РФ

Як зазначає головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, через два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення росіяни все ще мають більші ресурси.

За словами Сирського, Росія на початку вторгнення мала 100 тисяч солдатів. Ця кількість зросла до 520 тисяч, а до кінця року РФ хоче збільшити чисельність військ до 690 тисяч.

Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь, — сказав головком Сирський. Поширити

Він зазначив, що з початку повномасштабної війни кількість російських танків зросла вдвічі — з 1700 одиниць до 3500. Кількість артилерійських систем збільшилася втричі, а бронетранспортерів — з 4500 до 8900 одиниць.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1140 російських загарбників, а з техніки знищено: