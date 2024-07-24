РФ планирует увеличить численность войск в Украине до 690 тыс — Сырский

Россия намерена до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч. Оккупанты также имеют преимущество в технике и средствах.
Главные тезисы
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл планы и ресурсы армии РФ с начала полномасштабной войны.
- Количество российских танков и другой военной техники значительно выросло за период войны.
- По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают успешные действия против захватчиков, уничтожая их технику и военный состав.
Сырский раскрыл планы армии РФ
Как отмечает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, через два с половиной года с начала полномасштабного вторжения у россиян все еще есть большие ресурсы.
По словам Сырского, у России в начале вторжения было 100 тысяч солдат. Это количество возросло до 520 тысяч, а к концу года РФ хочет увеличить численность войск до 690 тысяч.
Он отметил, что с начала полномасштабной войны количество российских танков выросло вдвое — с 1700 единиц до 3500. Количество артиллерийских систем увеличилось втрое, а бронетранспортеров — с 4500 до 8900 единиц.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8302 (+14) ед;
боевых бронированных машин — 16 013 (+13) ед;
артиллерийских систем — 15 759 (+65) ед;
РСЗО — 1125 ед.;
средства ПВО — 902 (+1) ед;
самолетов — 363 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 544 (+33) ед;
крылатых ракет — 2402 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 21 279 (+77) ед;
специальной техники — 2650 (+10) ед.
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