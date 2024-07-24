РФ планирует увеличить численность войск в Украине до 690 тыс — Сырский

Россия намерена до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч. Оккупанты также имеют преимущество в технике и средствах.

Сырский раскрыл планы армии РФ

Как отмечает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, через два с половиной года с начала полномасштабного вторжения у россиян все еще есть большие ресурсы.

По словам Сырского, у России в начале вторжения было 100 тысяч солдат. Это количество возросло до 520 тысяч, а к концу года РФ хочет увеличить численность войск до 690 тысяч.

Когда дело доходит до оборудования, то соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу, — сказал главком Сырский. Поделиться

Он отметил, что с начала полномасштабной войны количество российских танков выросло вдвое — с 1700 единиц до 3500. Количество артиллерийских систем увеличилось втрое, а бронетранспортеров — с 4500 до 8900 единиц.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено: