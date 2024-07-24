РФ планирует увеличить численность войск в Украине до 690 тыс — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

РФ планирует увеличить численность войск в Украине до 690 тыс — Сырский

РФ планирует увеличить численность войск в Украине до 690 тыс — Сырский
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Источник:  The Guardian

Россия намерена до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч. Оккупанты также имеют преимущество в технике и средствах.

Главные тезисы

 

 

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл планы и ресурсы армии РФ с начала полномасштабной войны.
  • Количество российских танков и другой военной техники значительно выросло за период войны.
  • По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают успешные действия против захватчиков, уничтожая их технику и военный состав.

Сырский раскрыл планы армии РФ

Как отмечает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, через два с половиной года с начала полномасштабного вторжения у россиян все еще есть большие ресурсы.

По словам Сырского, у России в начале вторжения было 100 тысяч солдат. Это количество возросло до 520 тысяч, а к концу года РФ хочет увеличить численность войск до 690 тысяч.

Когда дело доходит до оборудования, то соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу, — сказал главком Сырский.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны количество российских танков выросло вдвое — с 1700 единиц до 3500. Количество артиллерийских систем увеличилось втрое, а бронетранспортеров — с 4500 до 8900 единиц.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8302 (+14) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 013 (+13) ед;

  • артиллерийских систем — 15 759 (+65) ед;

  • РСЗО — 1125 ед.;

  • средства ПВО — 902 (+1) ед;

  • самолетов — 363 (+1) ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 544 (+33) ед;

  • крылатых ракет — 2402 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 279 (+77) ед;

  • специальной техники — 2650 (+10) ед.

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