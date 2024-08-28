РФ почала заманювати нових солдатів на фронт, обіцяючи землю в Криму

Кремль вигадує нові способи вербування росіян вступати на службу до армії на тлі великих втрат на фронті. Зараз російська влада обіцяє землю в окупованому Криму людям, які добровільно підпишуть контракт.
Головні тези:
- РФ активно вербує нових солдатів, обіцяючи землю в окупованому Криму, що свідчить про стратегічні плани Кремля.
- Москва використовує різні методи вербування, включаючи роздачу землі та залучення іноземних добровольців, щоб поповнити свої військові ряди.
- Ця стратегія РФ має на меті не лише поповнення армії, але й зміну демографічного складу в окупованому Криму для підвищення контролю над регіоном.
- Російський агресор використовує найманців та іноземних добровольців для проведення бойових дій на фронті, що підтверджує його агресивні наміри.
Чому РФ починає роздавати землю у Криму в обмін на контракт з армією
Як зазначає ЦПД, ця практика використовувалася російською владою і раніше, однак землю у Криму за участь у війні давали лише жителям Криму.
Окрім цього з’явилася інформація, що вірменський батальйон “арБат”, який входить до складу окупаційної армії РФ, оголосив про набір «добровольців» з Індонезії.
У Вовчанську росіяни використовують найманців з Єгипту
Як зазначається, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою дронів і проводить переміщення особового складу.
Також відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.
Також зазначається, що у районі Глибокого росіяни переміщують та розосереджують особовий склад по бойових позиціях, безуспішно намагаючись атакувати позиції Сил оборони.
В районі населеного пункту Лозовая Рудка (РФ) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.
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