РФ почала заманювати нових солдатів на фронт, обіцяючи землю в Криму

Кремль вигадує нові способи вербування росіян вступати на службу до армії на тлі великих втрат на фронті. Зараз російська влада обіцяє землю в окупованому Криму людям, які добровільно підпишуть контракт.

Чому РФ починає роздавати землю у Криму в обмін на контракт з армією

Як зазначає ЦПД, ця практика використовувалася російською владою і раніше, однак землю у Криму за участь у війні давали лише жителям Криму.

Окрім поповнення лав свого війська, Москва також заохочує переселення до Криму з метою збільшення кількості лояльних до кремля жителів та посилення контролю над окупованим півостровом, — повідомляє ЦПД, Поширити

Окрім цього з’явилася інформація, що вірменський батальйон “арБат”, який входить до складу окупаційної армії РФ, оголосив про набір «добровольців» з Індонезії.

Це ще раз підтверджує, що агресор прагне будь-якою ціною продовжувати війну. У пошуках нового «гарматного м’яса» ворог не шкодує ні власний народ, ні громадян інших держав. Поширити

У Вовчанську росіяни використовують найманців з Єгипту

Як зазначається, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою дронів і проводить переміщення особового складу.

Також відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.

До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту, — йдеться у повідомленні. Поширити

Також зазначається, що у районі Глибокого росіяни переміщують та розосереджують особовий склад по бойових позиціях, безуспішно намагаючись атакувати позиції Сил оборони.