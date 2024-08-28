РФ начала заманивать новых солдат на фронт, обещая землю в Крыму

Кремль придумывает новые способы вербовки россиян вступать на службу в армию на фоне больших потерь на фронте. Сейчас российские власти обещают землю в оккупированном Крыму людям, добровольно подпишут контракт.

Почему РФ начинает раздавать землю в Крыму в обмен на контракт с армией

Как отмечает ЦПИ, эта практика использовалась российскими властями и раньше, однако землю в Крыму за участие в войне давали только жителям Крыма.

Кроме пополнения рядов своего войска, Москва также поощряет переселение в Крым с целью увеличения количества лояльных к кремлю жителей и усиления контроля над оккупированным полуостровом, сообщает ЦПИ, Поделиться

Кроме этого появилась информация, что входящий в состав оккупационной армии РФ армянский батальон “арБат” объявил о наборе «добровольцев» из Индонезии.

Это еще раз подтверждает, что агрессор стремится любой ценой продолжать войну. В поисках нового "пушечного мяса" враг не жалеет ни собственный народ, ни граждан других государств. Поделиться

В Волчанске россияне используют наемников из Египта

Как отмечается, в Волчанске враг активизировал воздушную разведку с помощью дронов и производит перемещение личного состава.

Также отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города.

К ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности граждан Египта, — говорится в сообщении. Поделиться

Также отмечается, что в Глубоком районе россияне перемещают и рассредоточивают личный состав по боевым позициям, безуспешно пытаясь атаковать позиции Сил обороны.