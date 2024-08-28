Кремль придумывает новые способы вербовки россиян вступать на службу в армию на фоне больших потерь на фронте. Сейчас российские власти обещают землю в оккупированном Крыму людям, добровольно подпишут контракт.
Главные тезисы
- Российские власти начали предлагать земельные участки в Крыму в обмен на контракт с армией, чтобы пополнить ряды своих войск и усилить контроль над полуостровом.
- Активизация вербовки новых солдат связана с нехваткой личного состава на фронте и стремлением РФ привлечь иностранных добровольцев, включая граждан других стран, к боевым действиям.
- Предложение земли в обмен на службу в армии является опасным сигналом, характеризующим стремление РФ продолжать войну любой ценой и увеличить поддержку лояльных кремлю жителей на оккупированных территориях.
- Военные действия на фронте, включая перемещение личного состава, использование наемников из других стран и неудачные атаки на позиции противника, свидетельствуют о нарастании агрессии и риска для мирного населения.
Почему РФ начинает раздавать землю в Крыму в обмен на контракт с армией
Как отмечает ЦПИ, эта практика использовалась российскими властями и раньше, однако землю в Крыму за участие в войне давали только жителям Крыма.
Кроме этого появилась информация, что входящий в состав оккупационной армии РФ армянский батальон “арБат” объявил о наборе «добровольцев» из Индонезии.
В Волчанске россияне используют наемников из Египта
Как отмечается, в Волчанске враг активизировал воздушную разведку с помощью дронов и производит перемещение личного состава.
Также отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города.
Также отмечается, что в Глубоком районе россияне перемещают и рассредоточивают личный состав по боевым позициям, безуспешно пытаясь атаковать позиции Сил обороны.
В районе населенного пункта Лозовая Рудка (РФ) оккупанты провели эвакуацию собственных безвозвратных потерь.
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