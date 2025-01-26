РФ поглиблює співпрацю з Іраком через просування пропаганди в Telegram

Ірак висловив зацікавленість у розвитку двосторонніх відносин із Росією, тоді як Кремль активно використовує пропагандистський телеграм-канал Rybar для просування своїх інтересів та посилення впливу в регіоні.

Що відомо про поглиблення співпраці РФ з Іраком

За даними Rybar, 25 січня команда каналу, включаючи його засновника Михайла Звінчука, відвідала Ірак.

Під час візиту вони провели зустрічі з високопосадовцями, зокрема з прем’єр-міністром Мохаммадом Шиа Аль-Судані. Іракська сторона висловила готовність до розширення торгівлі з Росією та залучення іноземних інвестицій, наголошуючи на важливості зміцнення двосторонніх зв’язків.

Крім того, Rybar закликав російські компанії, медіа, блогерів та інвесторів активніше досліджувати можливості співпраці з Іраком.

Це не перша ініціатива Кремля в цьому напрямку: ще в серпні 2024 року представники Rybar зустрічалися з іракськими чиновниками, демонструючи зацікавленість у зміцненні співпраці між країнами. Поширити

За оцінками Інституту вивчення війни, Росія намагається розширити свій вплив в Іраку на тлі можливого скорочення військової присутності США в регіоні. Кремль розглядає це як стратегічну можливість для витіснення Вашингтона та зміцнення позицій у сфері безпеки.

Крім того, нещодавнє падіння режиму Башара Асада в Сирії, ймовірно, змусило Москву переглянути свою зовнішню політику на Близькому Сході. У цьому контексті Ірак розглядається як перспективний партнер у сферах торгівлі, інфраструктури та оборони.

Штати виведуть свої сили з Іраку

Як зазначає Держдеп США, остаточне завершення місії планується протягом наступних 12 місяців, але не пізніше вересня 2025 року.

Однак наразі невідомі реальні масштаби виведення військ.

Окрім того, наголошується, що запланований перехід до двостороннього партнерства у сфері безпеки таким чином, щоб підтримувати іракські сили і зберігати тиск на ІДІЛ.