РФ поглиблює співпрацю з Іраком через просування пропаганди в Telegram
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РФ поглиблює співпрацю з Іраком через просування пропаганди в Telegram

РФ поглиблює співпрацю з Іраком через просування пропаганди в Telegram
Джерело:  ISW

Ірак висловив зацікавленість у розвитку двосторонніх відносин із Росією, тоді як Кремль активно використовує пропагандистський телеграм-канал Rybar для просування своїх інтересів та посилення впливу в регіоні.

Головні тези:

  • РФ використовує пропагандистський телеграм-канал для поглиблення співпраці з Іраком.
  • Ірак висловив зацікавленість у розвитку двосторонніх відносин із Росією.
  • Кремль активно зацікавлений у зміцненні свого впливу в регіоні та можливому заміщенні інтересів США.
  • Штати планують вивести свої війська з Іраку до вересня 2025 року, зберігаючи партнерство у сфері безпеки.
  • Ірак розглядається як стратегічний партнер для РФ у сферах торгівлі, інфраструктури та оборони.

Що відомо про поглиблення співпраці РФ з Іраком

За даними Rybar, 25 січня команда каналу, включаючи його засновника Михайла Звінчука, відвідала Ірак.

Під час візиту вони провели зустрічі з високопосадовцями, зокрема з прем’єр-міністром Мохаммадом Шиа Аль-Судані. Іракська сторона висловила готовність до розширення торгівлі з Росією та залучення іноземних інвестицій, наголошуючи на важливості зміцнення двосторонніх зв’язків.

Крім того, Rybar закликав російські компанії, медіа, блогерів та інвесторів активніше досліджувати можливості співпраці з Іраком.

Це не перша ініціатива Кремля в цьому напрямку: ще в серпні 2024 року представники Rybar зустрічалися з іракськими чиновниками, демонструючи зацікавленість у зміцненні співпраці між країнами.

За оцінками Інституту вивчення війни, Росія намагається розширити свій вплив в Іраку на тлі можливого скорочення військової присутності США в регіоні. Кремль розглядає це як стратегічну можливість для витіснення Вашингтона та зміцнення позицій у сфері безпеки.

Крім того, нещодавнє падіння режиму Башара Асада в Сирії, ймовірно, змусило Москву переглянути свою зовнішню політику на Близькому Сході. У цьому контексті Ірак розглядається як перспективний партнер у сферах торгівлі, інфраструктури та оборони.

Штати виведуть свої сили з Іраку

Як зазначає Держдеп США, остаточне завершення місії планується протягом наступних 12 місяців, але не пізніше вересня 2025 року.

Однак наразі невідомі реальні масштаби виведення військ.

Окрім того, наголошується, що запланований перехід до двостороннього партнерства у сфері безпеки таким чином, щоб підтримувати іракські сили і зберігати тиск на ІДІЛ.

Оскільки Ірак є ключовим членом Коаліції, а також з метою запобігання поверненню терористичної загрози ІДІЛ з північного сходу Сирії, і за умови дотримання умов на місцях і консультацій між Іраком, США і членами Коаліції, військова місія Коаліції, що діє в Сирії… продовжиться до вересня 2026 року.

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