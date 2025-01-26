РФ углубляет сотрудничество с Ираком через продвижение пропаганды в Telegram

Ирак выразил заинтересованность в развитии двусторонних отношений с Россией, в то время как Кремль активно использует пропагандистский телеграмм-канал Rybar для продвижения своих интересов и усиления влияния в регионе.
Главные тезисы
- Россия использует пропагандистский телеграмм-канал для углубления сотрудничества с Ираком.
- Ирак выразил заинтересованность в развитии двусторонних отношений с Россией.
- Кремль активно заинтересован в укреплении своего влияния в регионе и возможном замещении интересов США.
- Штаты планируют вывести свои войска из Ирака до сентября 2025 г., сохраняя партнерство в сфере безопасности.
- Ирак рассматривается как стратегический партнер для России в сферах торговли, инфраструктуры и обороны.
Что известно об углублении сотрудничества РФ с Ираком
По данным Rybar, 25 января команда канала, включая его основателя Михаила Звинчука, посетила Ирак.
В ходе визита они провели встречи с высокопоставленными должностными лицами, в частности с премьер-министром Мохаммадом Шиа Аль-Судани.
Кроме того, Rybar призвал российские компании, медиа, блоггеров и инвесторов активнее изучить возможности сотрудничества с Ираком.
По оценкам Института изучения войны Россия пытается расширить свое влияние в Ираке на фоне возможного сокращения военного присутствия США в регионе. Кремль рассматривает это как стратегическую возможность вытеснения Вашингтона и укрепления позиций в сфере безопасности.
Кроме того, недавнее падение режима Башара Асада в Сирии, вероятно, вынудило Москву пересмотреть свою внешнюю политику на Ближнем Востоке. В этом контексте Ирак рассматривается как перспективный партнер в сфере торговли, инфраструктуры и обороны.
Штаты выведут свои силы из Ирака
Как отмечает Госдеп США, окончательное завершение миссии планируется в течение следующих 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 года.
Однако пока неизвестны реальные масштабы вывода войск.
Кроме того, отмечается, что планируется переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддерживать иракские силы и сохранять давление на ИГИЛ.
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