РФ углубляет сотрудничество с Ираком через продвижение пропаганды в Telegram

Ирак выразил заинтересованность в развитии двусторонних отношений с Россией, в то время как Кремль активно использует пропагандистский телеграмм-канал Rybar для продвижения своих интересов и усиления влияния в регионе.

Что известно об углублении сотрудничества РФ с Ираком

По данным Rybar, 25 января команда канала, включая его основателя Михаила Звинчука, посетила Ирак.

В ходе визита они провели встречи с высокопоставленными должностными лицами, в частности с премьер-министром Мохаммадом Шиа Аль-Судани.

Кроме того, Rybar призвал российские компании, медиа, блоггеров и инвесторов активнее изучить возможности сотрудничества с Ираком.

Это не первая инициатива Кремля в этом направлении: еще в августе 2024 г. представители Rybar встречались с иракскими чиновниками, демонстрируя заинтересованность в укреплении сотрудничества между странами. Поделиться

По оценкам Института изучения войны Россия пытается расширить свое влияние в Ираке на фоне возможного сокращения военного присутствия США в регионе. Кремль рассматривает это как стратегическую возможность вытеснения Вашингтона и укрепления позиций в сфере безопасности.

Кроме того, недавнее падение режима Башара Асада в Сирии, вероятно, вынудило Москву пересмотреть свою внешнюю политику на Ближнем Востоке. В этом контексте Ирак рассматривается как перспективный партнер в сфере торговли, инфраструктуры и обороны.

Штаты выведут свои силы из Ирака

Как отмечает Госдеп США, окончательное завершение миссии планируется в течение следующих 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 года.

Однако пока неизвестны реальные масштабы вывода войск.

Кроме того, отмечается, что планируется переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддерживать иракские силы и сохранять давление на ИГИЛ.