РФ углубляет сотрудничество с Ираком через продвижение пропаганды в Telegram
Категория
Мир
Дата публикации

РФ углубляет сотрудничество с Ираком через продвижение пропаганды в Telegram

РФ углубляет сотрудничество с Ираком через продвижение пропаганды в Telegram
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Источник:  ISW

Ирак выразил заинтересованность в развитии двусторонних отношений с Россией, в то время как Кремль активно использует пропагандистский телеграмм-канал Rybar для продвижения своих интересов и усиления влияния в регионе.

Главные тезисы

  • Россия использует пропагандистский телеграмм-канал для углубления сотрудничества с Ираком.
  • Ирак выразил заинтересованность в развитии двусторонних отношений с Россией.
  • Кремль активно заинтересован в укреплении своего влияния в регионе и возможном замещении интересов США.
  • Штаты планируют вывести свои войска из Ирака до сентября 2025 г., сохраняя партнерство в сфере безопасности.
  • Ирак рассматривается как стратегический партнер для России в сферах торговли, инфраструктуры и обороны.

Что известно об углублении сотрудничества РФ с Ираком

По данным Rybar, 25 января команда канала, включая его основателя Михаила Звинчука, посетила Ирак.

В ходе визита они провели встречи с высокопоставленными должностными лицами, в частности с премьер-министром Мохаммадом Шиа Аль-Судани.

Кроме того, Rybar призвал российские компании, медиа, блоггеров и инвесторов активнее изучить возможности сотрудничества с Ираком.

Это не первая инициатива Кремля в этом направлении: еще в августе 2024 г. представители Rybar встречались с иракскими чиновниками, демонстрируя заинтересованность в укреплении сотрудничества между странами.

По оценкам Института изучения войны Россия пытается расширить свое влияние в Ираке на фоне возможного сокращения военного присутствия США в регионе. Кремль рассматривает это как стратегическую возможность вытеснения Вашингтона и укрепления позиций в сфере безопасности.

Кроме того, недавнее падение режима Башара Асада в Сирии, вероятно, вынудило Москву пересмотреть свою внешнюю политику на Ближнем Востоке. В этом контексте Ирак рассматривается как перспективный партнер в сфере торговли, инфраструктуры и обороны.

Штаты выведут свои силы из Ирака

Как отмечает Госдеп США, окончательное завершение миссии планируется в течение следующих 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 года.

Однако пока неизвестны реальные масштабы вывода войск.

Кроме того, отмечается, что планируется переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддерживать иракские силы и сохранять давление на ИГИЛ.

Поскольку Ирак является ключевым членом Коалиции, а также с целью предотвращения возвращения террористической угрозы ИГИЛ с северо-востока Сирии, и при условии соблюдения условий на местах и консультаций между Ираком, США и членами Коалиции, действующая в Сирии военная миссия Коалиции… продлится до сентября 2026 года.

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