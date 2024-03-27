РФ продовжуватиме точковий терор балістичними ракетами — Гуменюк

Росія накопичила кілька десятків балістичних ракет у Криму, тому буде продовжувати точковий терор з акцентом в тому числі на Київ.

Ворог продовжить ракетний терор

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що росіяни продовжують застосовувати балістику не лише по південних регіонах, а й по столичному.

Це говорить про те, що ворог доведений до певного ступеня відчаю.

Він змушений застосовувати вже резервні засоби, які будуть нести за собою так звану "перемогу в тилах". Те що вони люблять продавати в пропагандистських джерелах як "ураження центрів прийняття рішень. Наталія Гуменюк Речниця Сил оборони півдня

Вона зазначила, що досвід показав, що повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде поширюватись аж до Київської області.

Декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим, і він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом в тому числі на столицю, — розповіла Гуменюк. Поширити

Вона зазначила, що ворог обрав тактику терористичного тиску, оскільки зазвичай під час балістичної загрози з півдня "червоніли" лише південні та східні регіони.

Росія вдарила ракетами по Україні

Зранку 25 березня війська РФ вдарили ракетами по Києву.

Сили ППО знищили над Києвом дві балістичні ракети РФ. Експерти зазначають, що це були ракети “Циркон“, однак підтвердження від Генштабу ЗСУ немає.

Вперше Росія могла застосувати цю ракету 7 лютого під час ракетного удару по Україні. Тоді ракета була запущена з Криму і влучила в районі Києва.