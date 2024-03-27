РФ будет продолжать точечный террор баллистическими ракетами — Гуменюк

Россия накопила несколько десятков баллистических ракет в Крыму, поэтому будет продолжать точечный террор с акцентом, в том числе, на Киев.

Враг продолжит ракетный террор

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что россияне продолжают применять баллистику не только по южным регионам, но и по столичному.

Это говорит о том, что враг доведен до определенной степени отчаяния.

Он вынужден применять уже резервные средства, которые будут нести за собой так называемую "победу в тылах". То, что они любят продавать в пропагандистских источниках как "поражение центров принятия решений". Наталья Гуменюк Пресс-секретарь Сил обороны юга

Она отметила, что опыт показал, что воздушная тревога при применении баллистики с юга будет распространяться до Киевской области.

Несколько десятков подобных ракет у врага есть в накоплении на милитаре хабе Крым, и он может время от времени продолжать точечный террор с акцентом в том числе на столицу, — рассказала Гуменюк. Поделиться

Она отметила, что враг избрал тактику террористического давления, поскольку обычно во время баллистической угрозы с юга "краснели" только южные и восточные регионы.

Россия ударила ракетами по Украине

Утром 25 марта войска РФ ударили ракетами по Киеву.

Силы ПВО уничтожили над Киевом две баллистические ракеты РФ. Эксперты отмечают, что это были ракеты Циркон, однако подтверждения от Генштаба ВСУ нет.

Впервые Россия могла применить ракету 7 февраля во время ракетного удара по Украине. Тогда ракета была запущена из Крыма и попала в районе Киева.