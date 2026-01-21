РФ розмістила систему ППО у Білорусі за 30 км від України

На території Мозирського нафтопереробного заводу в Білорусі з літа 2025 року розміщена система протиповітряної оборони, яка, за супутниковими знімками, ймовірно є російським зенітно-ракетним комплексом "Тор".
Головні тези:
- РФ розмістила протиповітряну оборону у Білорусі недалеко від кордону з Україною, встановивши зенітно-ракетний комплекс "Тор" на Мозирському нафтопереробному заводі.
- Експерти вважають, що це може бути сучасний "Тор-М2", виготовлений на шасі Мінського заводу колісних тягачів.
Росія розмістила ЗРК “Тор” на НПЗ у Білорусі
За даними журналістів “Схем”, облаштування позицій для системи ППО на території підприємства розпочалося ще у січні 2025 року, а вже в серпні там з’явився сам зенітно-ракетний комплекс.
Ми бачимо, що об’єкт має тінь, характерну для броньованої машини з баштою та шасі. Його довжина і ширина повністю збігаються з параметрами ЗРК “Тор”. Найімовірніше, це сучасний "Тор-М2", який виготовляється, зокрема, на шасі Мінського заводу колісних тягачів, — пояснив авіаексперт Анатолій Храпчинський.
Зазначається, що рішення про розміщення ППО на території НПЗ могло бути ухвалене самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком з метою мінімізувати ризики диверсій, зокрема й з боку Росії.
Цікаво і те, що низка ЗМІ раніше повідомляли, що Росія передала Білорусі щонайменше 15 систем ППО "Тор-М2".
Мозирський НПЗ розташований приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною та виробляє бензин, дизельне пальне й інші нафтопродукти. З жовтня 2022 року підприємство перебуває під українськими санкціями.
