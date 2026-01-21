РФ розмістила систему ППО у Білорусі за 30 км від України
Категорія
Світ
Дата публікації

РФ розмістила систему ППО у Білорусі за 30 км від України

Тор
Read in English
Джерело:  Радіо Свобода

На території Мозирського нафтопереробного заводу в Білорусі з літа 2025 року розміщена система протиповітряної оборони, яка, за супутниковими знімками, ймовірно є російським зенітно-ракетним комплексом "Тор".

Головні тези:

  • РФ розмістила протиповітряну оборону у Білорусі недалеко від кордону з Україною, встановивши зенітно-ракетний комплекс "Тор" на Мозирському нафтопереробному заводі.
  • Експерти вважають, що це може бути сучасний "Тор-М2", виготовлений на шасі Мінського заводу колісних тягачів.

Росія розмістила ЗРК “Тор” на НПЗ у Білорусі

За даними журналістів “Схем”, облаштування позицій для системи ППО на території підприємства розпочалося ще у січні 2025 року, а вже в серпні там з’явився сам зенітно-ракетний комплекс.

Згідно з аналізом експертів, за габаритами та тінню об’єкта він відповідає російській системі "Тор".

Ми бачимо, що об’єкт має тінь, характерну для броньованої машини з баштою та шасі. Його довжина і ширина повністю збігаються з параметрами ЗРК “Тор”. Найімовірніше, це сучасний "Тор-М2", який виготовляється, зокрема, на шасі Мінського заводу колісних тягачів, — пояснив авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Зазначається, що рішення про розміщення ППО на території НПЗ могло бути ухвалене самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком з метою мінімізувати ризики диверсій, зокрема й з боку Росії.

Цікаво і те, що низка ЗМІ раніше повідомляли, що Росія передала Білорусі щонайменше 15 систем ППО "Тор-М2".

Мозирський НПЗ розташований приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною та виробляє бензин, дизельне пальне й інші нафтопродукти. З жовтня 2022 року підприємство перебуває під українськими санкціями.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Військові США "неочікувано" відвідали російсько-білоруські навчання "Захід-2025"
Білорусь
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко наказав перевірити готовність білоруської армії
Лукашенко
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Росія та Білорусь цинічно похизувалися запрошеннями до Ради миру від Трампа
Лукашенко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?