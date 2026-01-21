РФ разместила систему ПВО в Беларуси в 30 км от Украины

На территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Белоруссии с лета 2025 года размещена система противовоздушной обороны, которая, по спутниковым снимкам, вероятно, является российским зенитно-ракетным комплексом "Тор".
По данным журналистов Схем, обустройство позиций для системы ПВО на территории предприятия началось еще в январе 2025 года, а уже в августе там появился сам зенитно-ракетный комплекс.
Мы видим, что объект имеет тень, характерную для бронированной машины с башней и шасси. Его длина и ширина полностью совпадают с параметрами ЗРК Тор. Скорее всего, это современный "Тор-М2", который производится, в частности, на шасси Минского завода колесных тягачей, — пояснил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.
Решение о размещении ПВО на территории НПЗ могло быть принято самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко с целью минимизировать риски диверсий, в том числе и со стороны России.
Интересно и то, что ряд СМИ ранее сообщали, что Россия передала Беларуси не менее 15 систем ПВО "Тор-М2".
Мозырский НПЗ расположен примерно в 30 километрах от границы с Украиной и производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. С октября 2022 предприятие находится под украинскими санкциями.
