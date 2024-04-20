РФ розпочала масштабну ІПСО для розколу українського суспільства — ЦПД

ЦПД продовжує фіксувати прояви інформаційної кампанії Кремля, направленої на розкол українського суспільства.
Як Кремль намагається посіяти розкол між регіонами України
Як зазначається, пропагандистські ресурси РФ наразі поширюють дезінформацію та маніпулятивні повідомлення, в яких просувається наратив, що буцімто Київ “нічого не робить для захисту Харкова та допомоги харків’янам”.
Мовляв, усі ресурси та системи ППО концентруються в Києві для підтримки “чиновників та олігархів”, тоді як Харків потерпає від обстрілів і нестачі електроенергії. Також ru-пропаганда поширює маніпуляції щодо нібито “несправедливого розподілення гуманітарної допомоги між регіонами” та фейки про відсутність виплат мобілізованим.
Російська спецоперація "Майдан-3" проти України наближається до кульмінації
Комітет з питань розвідки при Президентові України офіційно попереджає про те, що спецоперація “Майдан — 3”, яку РФ проводить проти нашої країни, досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.
Команда диктатора Володимира Путіна має намір:
поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень,
поширити панічні настрої, зневіру,
штучно протиставити цивільних та військових,
посварити нас з нашими союзниками,
розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що має списки осіб, яких Росія може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.
Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.
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