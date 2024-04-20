РФ розпочала масштабну ІПСО для розколу українського суспільства — ЦПД

Як Кремль намагається посіяти розкол між регіонами України

Як зазначається, пропагандистські ресурси РФ наразі поширюють дезінформацію та маніпулятивні повідомлення, в яких просувається наратив, що буцімто Київ “нічого не робить для захисту Харкова та допомоги харків’янам”.

Мовляв, усі ресурси та системи ППО концентруються в Києві для підтримки “чиновників та олігархів”, тоді як Харків потерпає від обстрілів і нестачі електроенергії. Також ru-пропаганда поширює маніпуляції щодо нібито “несправедливого розподілення гуманітарної допомоги між регіонами” та фейки про відсутність виплат мобілізованим.

У такий спосіб ворог намагається налаштувати харків’ян проти мешканців інших регіонів України, посіяти серед жителів Харкова недовіру до державної влади, знецінити в очах харків’ян усю підтримку від Києва та інших областей — зазначає ЦПД. Поширити

Російська спецоперація "Майдан-3" проти України наближається до кульмінації

Комітет з питань розвідки при Президентові України офіційно попереджає про те, що спецоперація “Майдан — 3”, яку РФ проводить проти нашої країни, досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.

Команда диктатора Володимира Путіна має намір:

поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень,

поширити панічні настрої, зневіру,

штучно протиставити цивільних та військових,

посварити нас з нашими союзниками,

розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що має списки осіб, яких Росія може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.