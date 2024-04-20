РФ начала масштабную ИПСО для раскола украинского общества — ЦПД
Категория
Украина
Дата публикации

РФ начала масштабную ИПСО для раскола украинского общества — ЦПД

ЦПД
кремль
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ЦПИ продолжает фиксировать проявления информационной кампании Кремля, направленной на раскол украинского общества.

Как Кремль пытается посеять раскол между регионами Украины

Как отмечается, пропагандистские ресурсы РФ сейчас распространяют дезинформацию и манипулятивные сообщения, в которых продвигается нарратив, что Киев "ничего не делает для защиты Харькова и помощи харьковчанам".

Мол, все ресурсы и системы ПВО концентрируются в Киеве для поддержки "чиновников и олигархов", тогда как Харьков страдает от обстрелов и нехватки электроэнергии. Также ru-пропаганда распространяет манипуляции относительно якобы "несправедливого распределения гуманитарной помощи между регионами" и фейки об отсутствии выплат мобилизованным.

Таким образом, враг пытается настроить харьковчан против жителей других регионов Украины, посеять среди жителей Харькова недоверие к государственной власти, обесценить в глазах харьковчан всю поддержку от Киева и других областей — отмечает ЦПИ.

Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.

Команда диктатора Владимира Путина намерена:

  • подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,

  • распространить панические настроения, уныние,

  • искусственно противопоставить гражданских и военных,

  • поссорить нас с нашими союзниками,

  • распространить в обществе всяческие «теории заговора».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у него есть списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .

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