РФ розробила плани для зриву постачань західної техніки в Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ розробила плани для зриву постачань західної техніки в Україну

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Джерело:  The Telegraph

Росія розробила плани для зриву постачань західної техніки в Україну. Окупанти кілька разів намагалися це реалізувати, але безуспішно.

РФ розробила плани для зриву постачань західної техніки в Україну

Нам чітко відомо, що плани по дестабілізації ситуації і по зриву систем постачання західних озброєнь розроблені, вони існують. Певні елементи саме через агентурну роботу нам відомі. Вони планують, це нормально, розробляють, — сказав Кирило Буданов.

За словами Буданова, росіяни кілька разів намагалися зірвати постачання техніки до України, але безуспішно.

У разі ухвалення політичного рішення на ведення подібних дій вони будуть готові, — заявив керівник ГУР, додавши, що спрогнозувати такі рішення складно.

Затримки з постачаннями снарядів

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю. За даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні 600 тисяч боєприпасів.

При цьому в ЄС вважають, що вже з наступного року зможуть виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно.

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