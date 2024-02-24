Россия разработала планы по срыву поставок западной техники в Украину. оккупанты несколько раз пытались это реализовать, но безуспешно.
РФ разработала планы по срыву поставок западной техники в Украину
По словам Буданова, россияне несколько раз пытались сорвать поставки техники в Украину, но безуспешно.
Задержки с поставками снарядов
Напомним, в начале мая 2023 года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.
Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 000 боеприпасов.
При этом в ЕС считают, что уже со следующего года смогут производить для Украины до 2 млн. артиллерийских боеприпасов ежегодно.
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