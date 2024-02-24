Россия разработала планы по срыву поставок западной техники в Украину. оккупанты несколько раз пытались это реализовать, но безуспешно.

РФ разработала планы по срыву поставок западной техники в Украину

Нам ясно известно, что планы по дестабилизации ситуации и по срыву систем снабжения западных вооружений разработаны, они существуют. Некоторые элементы именно через агентурную работу нам известны. Они планируют, это нормально, разрабатывают, – сказал Кирилл Буданов. Поделиться

По словам Буданова, россияне несколько раз пытались сорвать поставки техники в Украину, но безуспешно.

В случае принятия политического решения на ведение подобных действий они будут готовы, – заявил руководитель ГУР, добавив, что спрогнозировать такие решения сложно.

Задержки с поставками снарядов

Напомним, в начале мая 2023 года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 000 боеприпасов.

При этом в ЕС считают, что уже со следующего года смогут производить для Украины до 2 млн. артиллерийских боеприпасов ежегодно.