РФ у жовтні втратила рекордну кількість солдатів — британський адмірал Радакін
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РФ у жовтні втратила рекордну кількість солдатів — британський адмірал Радакін

РФ у жовтні втратила рекордну кількість солдатів — британський адмірал Радакін
Джерело:  BBC

Протягом жовтня 2024 року російська армія зазнала найбільших місячних втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну.  Зокрема окупанти зазнавали в середньому близько 1500 убитих і поранених щодня в жовтні.

Головні тези:

  • У жовтні 2024 російська армія зазнала найбільших місячних втрат з початку вторгнення в Україну, що становить середньо 1500 загиблих і поранених щодня.
  • Британський адмірал Радакін підкреслив, що російські втрати з лютого 2022-го наближаються до 700 тисяч осіб.
  • Російський народ платить надзвичайно велику ціну за вторгнення в Україну через амбіції Путіна.
  • Росія витрачає понад 40% своїх державних витрат на оборону і безпеку, докладаючи зусиль до ведення війни в Україні.
  • За добу Сили оборони знищили значну кількість російської техніки, включаючи танки, артилерію, літаки та кораблі, що свідчить про успішну оборону від іноземного вторгнення.

Втрати російської армії рекордно зросли у жовтні

Як повідомив командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін, у жовтні російські війська втрачали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня, а їхні загальні втрати з лютого 2022-го наближаються до 700 тисяч.

Він підкреслив, що російський народ платить "надзвичайну ціну" за вторгнення в Україну.

Росія ось-ось втратить 700 тисяч осіб убитими та пораненими — це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна, — зауважив командувач британської армії.

Адмірал Радакін додав, що значні російські втрати були понесені "за крихітний клаптик землі".

Немає сумнівів, що Росія отримує тактичні, територіальні вигоди, і це чинить тиск на Україну, — визнав британець, водночас додавши, що Росія витрачає понад 40% своїх державних витрат на оборону і безпеку.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1350 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9249 (+11) од,

  • бойових броньованих машин — 18726 (+29) од,

  • артилерійських систем — 20280 (+31) од,

  • РСЗВ — 1245 (+0) од,

  • засоби ППО — 996 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18619 (+44),

  • крилаті ракети — 2634 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 28683 (+122) од,

  • спеціальна техніка — 3604 (+0).

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