РФ у жовтні втратила рекордну кількість солдатів — британський адмірал Радакін

Протягом жовтня 2024 року російська армія зазнала найбільших місячних втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема окупанти зазнавали в середньому близько 1500 убитих і поранених щодня в жовтні.
Головні тези:
- У жовтні 2024 російська армія зазнала найбільших місячних втрат з початку вторгнення в Україну, що становить середньо 1500 загиблих і поранених щодня.
- Британський адмірал Радакін підкреслив, що російські втрати з лютого 2022-го наближаються до 700 тисяч осіб.
- Російський народ платить надзвичайно велику ціну за вторгнення в Україну через амбіції Путіна.
- Росія витрачає понад 40% своїх державних витрат на оборону і безпеку, докладаючи зусиль до ведення війни в Україні.
- За добу Сили оборони знищили значну кількість російської техніки, включаючи танки, артилерію, літаки та кораблі, що свідчить про успішну оборону від іноземного вторгнення.
Втрати російської армії рекордно зросли у жовтні
Як повідомив командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін, у жовтні російські війська втрачали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня, а їхні загальні втрати з лютого 2022-го наближаються до 700 тисяч.
Він підкреслив, що російський народ платить "надзвичайну ціну" за вторгнення в Україну.
Адмірал Радакін додав, що значні російські втрати були понесені "за крихітний клаптик землі".
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1350 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9249 (+11) од,
бойових броньованих машин — 18726 (+29) од,
артилерійських систем — 20280 (+31) од,
РСЗВ — 1245 (+0) од,
засоби ППО — 996 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18619 (+44),
крилаті ракети — 2634 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 28683 (+122) од,
спеціальна техніка — 3604 (+0).
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