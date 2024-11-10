РФ у жовтні втратила рекордну кількість солдатів — британський адмірал Радакін

Протягом жовтня 2024 року російська армія зазнала найбільших місячних втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема окупанти зазнавали в середньому близько 1500 убитих і поранених щодня в жовтні.

Втрати російської армії рекордно зросли у жовтні

Як повідомив командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін, у жовтні російські війська втрачали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня, а їхні загальні втрати з лютого 2022-го наближаються до 700 тисяч.

Він підкреслив, що російський народ платить "надзвичайну ціну" за вторгнення в Україну.

Росія ось-ось втратить 700 тисяч осіб убитими та пораненими — це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна, — зауважив командувач британської армії. Поширити

Адмірал Радакін додав, що значні російські втрати були понесені "за крихітний клаптик землі".

Немає сумнівів, що Росія отримує тактичні, територіальні вигоди, і це чинить тиск на Україну, — визнав британець, водночас додавши, що Росія витрачає понад 40% своїх державних витрат на оборону і безпеку. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1350 російських загарбників, а з техніки знищено: