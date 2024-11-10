РФ в октябре потеряла рекордное количество солдат — британский адмирал Радакин

В октябре 2024 года российская армия понесла наибольшие месячные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности кафиры испытывали в среднем около 1500 убитых и раненых ежедневно в октябре.
Главные тезисы
- Российская армия понесла рекордные потери в октябре за весь период вторжения в Украину.
- Согласно данным британского адмирала Радакина, в среднем около 1500 российских солдат погибли и были ранены ежедневно в октябре.
- Общие потери российской армии с февраля 2022 года приближаются к 700 тысячам человек, что свидетельствует о высокой цене, которую платит народ из-за вторжения в Украину.
- Потери армии РФ за сутки включают уничтожение значительного количества техники и технического оборудования.
- Британский командующий обратил внимание на амбиции Путина, за которые российский народ вынужден платить огромную цену в виде потерь среди солдат и техники.
Потери российской армии рекордно выросли в октябре
Как сообщил командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, в октябре российские войска теряли в среднем около 1500 погибших и раненых ежедневно, а их общие потери с февраля 2022-го приближаются к 700 тысячам.
Он подчеркнул, что российский народ платит "чрезвычайную цену" за вторжение в Украину.
Адмирал Радакин добавил, что значительные российские потери были понесены "за крохотный клочок земли".
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1350 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9249 (+11) ед,
боевых бронированных машин — 18726 (+29) ед,
артиллерийских систем — 20280 (+31) ед,
РСЗО — 1245 (+0) ед,
средства ПВО — 996 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18619 (+44),
крылатые ракеты — 2634 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 28683 (+122) ед,
специальная техника — 3604 (+0).
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