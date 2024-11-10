В октябре 2024 года российская армия понесла наибольшие месячные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности кафиры испытывали в среднем около 1500 убитых и раненых ежедневно в октябре.

Потери российской армии рекордно выросли в октябре

Как сообщил командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, в октябре российские войска теряли в среднем около 1500 погибших и раненых ежедневно, а их общие потери с февраля 2022-го приближаются к 700 тысячам.

Он подчеркнул, что российский народ платит "чрезвычайную цену" за вторжение в Украину.

Россия вот-вот потеряет 700 тысяч человек убитыми и ранеными — это огромная боль и страдания, которые русский народ вынужден терпеть из-за амбиций Путина, — отметил командующий британской армией. Поделиться

Адмирал Радакин добавил, что значительные российские потери были понесены "за крохотный клочок земли".

Нет сомнений, что Россия получает тактические, территориальные выгоды, и это оказывает давление на Украину, признал британец, в то же время добавив, что Россия тратит более 40% своих государственных расходов на оборону и безопасность. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1350 российских захватчиков, а по технике уничтожено: