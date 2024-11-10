РФ в октябре потеряла рекордное количество солдат — британский адмирал Радакин
Категория
Мир
Дата публикации

РФ в октябре потеряла рекордное количество солдат — британский адмирал Радакин

РФ в октябре потеряла рекордное количество солдат — британский адмирал Радакин
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Источник:  BBC

В октябре 2024 года российская армия понесла наибольшие месячные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности кафиры испытывали в среднем около 1500 убитых и раненых ежедневно в октябре.

Главные тезисы

  • Российская армия понесла рекордные потери в октябре за весь период вторжения в Украину.
  • Согласно данным британского адмирала Радакина, в среднем около 1500 российских солдат погибли и были ранены ежедневно в октябре.
  • Общие потери российской армии с февраля 2022 года приближаются к 700 тысячам человек, что свидетельствует о высокой цене, которую платит народ из-за вторжения в Украину.
  • Потери армии РФ за сутки включают уничтожение значительного количества техники и технического оборудования.
  • Британский командующий обратил внимание на амбиции Путина, за которые российский народ вынужден платить огромную цену в виде потерь среди солдат и техники.

Потери российской армии рекордно выросли в октябре

Как сообщил командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, в октябре российские войска теряли в среднем около 1500 погибших и раненых ежедневно, а их общие потери с февраля 2022-го приближаются к 700 тысячам.

Он подчеркнул, что российский народ платит "чрезвычайную цену" за вторжение в Украину.

Россия вот-вот потеряет 700 тысяч человек убитыми и ранеными — это огромная боль и страдания, которые русский народ вынужден терпеть из-за амбиций Путина, — отметил командующий британской армией.

Адмирал Радакин добавил, что значительные российские потери были понесены "за крохотный клочок земли".

Нет сомнений, что Россия получает тактические, территориальные выгоды, и это оказывает давление на Украину, признал британец, в то же время добавив, что Россия тратит более 40% своих государственных расходов на оборону и безопасность.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1350 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9249 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин — 18726 (+29) ед,

  • артиллерийских систем — 20280 (+31) ед,

  • РСЗО — 1245 (+0) ед,

  • средства ПВО — 996 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 18619 (+44),

  • крылатые ракеты — 2634 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 28683 (+122) ед,

  • специальная техника — 3604 (+0).

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