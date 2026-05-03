РФ ударила поблизу АЗС на Дніпропетровщині — 6 поранених
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

3 травня в Дніпропетровській області російські загарбники завдали удару поблизу АЗС у Криничанській громаді Дніпропетровської області. Згідно з останніми даними, постраждали 6 мирних мешканців регіону, зокрема й дитина.

Головні тези:

  • Росіяни не приховують, що навмисно атакують цивільний транспорт.
  • Під ще один удар ворога потрапив цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона, загинув чоловік.

Нова атака РФ на Дніпропетровщину — що відомо

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, внаслідок ворожого удару спалахнула вантажівка.

Пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи.

Олександр Ганжа

Очільник Дніпропетровської ОВА

Він також офіційно підтвердив, що через новий російський удар поранення отримав 10-річний хлопчик.

За словами Ганжі, дитину шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Ушпиталені й п'ятеро дорослих. Серед них вагітна 21-річна жінка. 40-річна жінка — "важка". Стан решти лікарі оцінюють як середньої тяжкості, — наголосив глава місцевої ОВА.

Окрім того, повідомляється, що росіяни атакували цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона.

Загинув чоловік. Ще пʼятеро людей постраждали.

Згодом російські загарбники вдарили по швидкій. Медики не постраждали.

