РФ ударила поблизу АЗС на Дніпропетровщині — 6 поранених

3 травня в Дніпропетровській області російські загарбники завдали удару поблизу АЗС у Криничанській громаді Дніпропетровської області. Згідно з останніми даними, постраждали 6 мирних мешканців регіону, зокрема й дитина.
Головні тези:
- Росіяни не приховують, що навмисно атакують цивільний транспорт.
- Під ще один удар ворога потрапив цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона, загинув чоловік.
Нова атака РФ на Дніпропетровщину — що відомо
З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, внаслідок ворожого удару спалахнула вантажівка.
Він також офіційно підтвердив, що через новий російський удар поранення отримав 10-річний хлопчик.
За словами Ганжі, дитину шпиталізували у стані середньої тяжкості.
Окрім того, повідомляється, що росіяни атакували цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона.
Загинув чоловік. Ще пʼятеро людей постраждали.
Згодом російські загарбники вдарили по швидкій. Медики не постраждали.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-