Українські бійці вполювали 3 російські гармати
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони успішно атакували три райони зосередження живої сили противника, вузол зв’язку та три гармати армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочалася 1530-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 141 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 3 травня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 334 030 (+1 080) осіб

  • танків — 11 908 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 24 503 (+3) од.

  • артилерійських систем — 41 193 (+76) од.

  • РСЗВ — 1 765 (+2) од.

  • засоби ППО — 1 357 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 352 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 306 (+12) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 269 813 (+2 224) од.

  • крилаті ракети — 4 579 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 93 556 (+282) од.

  • спеціальна техніка — 4 151 (+0) од.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 9870 дронів-камікадзе та здійснив 3203 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 — із реактивних систем залпового вогню.

2 людей загинули та 5 постраждали внаслідок ударів Росії по Одещині
Атака РФ на Одеську область - які наслідки
Україна уразила 2 танкери тіньового флоту РФ у Новоросійську — відео
Фіцо неочікувано став на бік України у мирних переговорах з Росією
Фіцо вказав на ключову роль України у мирних перемовинах

