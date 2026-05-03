Українські бійці вполювали 3 російські гармати

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони успішно атакували три райони зосередження живої сили противника, вузол зв’язку та три гармати армії РФ.
Головні тези:
- Розпочалася 1530-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 141 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 3 травня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 334 030 (+1 080) осіб
танків — 11 908 (+2) од.
бойових броньованих машин — 24 503 (+3) од.
артилерійських систем — 41 193 (+76) од.
РСЗВ — 1 765 (+2) од.
засоби ППО — 1 357 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 352 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 306 (+12) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 269 813 (+2 224) од.
крилаті ракети — 4 579 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 93 556 (+282) од.
спеціальна техніка — 4 151 (+0) од.
Крім того, застосував 9870 дронів-камікадзе та здійснив 3203 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 — із реактивних систем залпового вогню.
