Украинские бойцы уничтожили 3 российских пушки
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бойцы уничтожили 3 российских пушки

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны успешно атаковали три района сосредоточения живой силы противника, узел связи и три пушки армии РФ.

Главные тезисы

  • Начались 1530-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 141 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 3 мая 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 334 030 (+1 080) человек

  • танков — 11 908 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 503 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 41 193 (+76) ед.

  • РСЗО — 1 765 (+2) ед.

  • средства ПВО — 1357 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 352 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1306 (+12) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 269 813 (+2 224) ед.

  • крылатые ракеты — 4579 (+0) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 93 556 (+282) ед.

  • специальная техника — 4 151 (+0) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 79 авиационных ударов, сбросив 254 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 9870 дронов-камикадзе и произвел 3203 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
2 человека погибли и 5 пострадали в результате ударов России по Одесщине
Олег Кипер / Одесская ОВА
Атака РФ на Одесскую область - какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила 2 танкера теневого флота РФ в Новороссийске — видео
Владимир Зеленский
Украина продолжает уничтожать теневой флот РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Фицо неожиданно поддержал Украины в мирных переговорах с Россией
Фицо указал на ключевую роль Украины в мирных переговорах

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?