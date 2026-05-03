Украинские бойцы уничтожили 3 российских пушки

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны успешно атаковали три района сосредоточения живой силы противника, узел связи и три пушки армии РФ.
Главные тезисы
- Начались 1530-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 141 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 3 мая 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 334 030 (+1 080) человек
танков — 11 908 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 24 503 (+3) ед.
артиллерийских систем — 41 193 (+76) ед.
РСЗО — 1 765 (+2) ед.
средства ПВО — 1357 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 352 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1306 (+12) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 269 813 (+2 224) ед.
крылатые ракеты — 4579 (+0) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 93 556 (+282) ед.
специальная техника — 4 151 (+0) ед.
Кроме того, применил 9870 дронов-камикадзе и произвел 3203 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня.
