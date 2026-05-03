РФ ударила вблизи АЗС на Днепропетровщине — 6 раненых

3 мая в Днепропетровской области российские захватчики нанесли удар возле АЗС в Криничанской общине Днепропетровской области. Согласно последним данным, пострадали 6 мирных жителей региона, в том числе и ребенок.

Новая атака РФ на Днепропетровщину — что известно

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, в результате вражеского удара загорелся грузовик.

Поврежден автобус, перевозивший около 40 детей. На момент атаки дети успели покинуть транспорт. Сейчас они были эвакуированы в безопасное место. С ними работают психологи. Александр Ганжа Руководитель Днепропетровской ОВА

Он также официально подтвердил, что из-за нового российского удара ранения получил 10-летний мальчик.

По словам Ганжи, ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Госпитализированы и пятеро взрослых. Среди них беременная 21-летняя женщина. 40-летняя женщина — "тяжелая". Состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести, — подчеркнул глава местной ОВА.

Кроме того, сообщается, что россияне атаковали гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона.

Погиб мужчина. Еще пять человек пострадали.