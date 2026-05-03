РФ ударила вблизи АЗС на Днепропетровщине — 6 раненых

3 мая в Днепропетровской области российские захватчики нанесли удар возле АЗС в Криничанской общине Днепропетровской области. Согласно последним данным, пострадали 6 мирных жителей региона, в том числе и ребенок.
Главные тезисы
- Россияне не скрывают, что намеренно атакуют гражданский транспорт.
- Под еще один удар врага попал гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона, погиб мужчина.
Новая атака РФ на Днепропетровщину — что известно
С официальным заявлением по этому поводу выступил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, в результате вражеского удара загорелся грузовик.
Он также официально подтвердил, что из-за нового российского удара ранения получил 10-летний мальчик.
По словам Ганжи, ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме того, сообщается, что россияне атаковали гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона.
Погиб мужчина. Еще пять человек пострадали.
Впоследствии российские захватчики ударили по скорой. Медики не пострадали.
