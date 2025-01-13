РФ вперше з весни зменшила кількість атак дронами по Україні — розвідка Британії назвала причину

Британська розвідка проаналізувала дронові атаки Росії на Україну в грудні 2024 року та виявила певні зміни в їхній інтенсивності.

Британська розвідка проаналізувала дронові атаки РФ по Україні

За даними розвідки, у грудні 2024 року Росія здійснила близько 1700 запусків ударних дронів різних типів по території України. Це менше, ніж у листопаді, коли кількість запусків досягла 2300.

Таким чином, уперше з березня-квітня 2024 року було зафіксовано зниження активності.

Британська розвідка припускає, що на це вплинули погодні умови. На це вказують періоди низької або відсутньої активності, які чергувалися з хвилями атак, під час яких запускалося понад 100 безпілотників за ніч.

Результати атак:

Українські Повітряні сили збили 53% російських безпілотників.

Інші дрони були виведені з ладу за допомогою засобів радіоелектронної боротьби або відхилилися від курсу, не завдавши значної шкоди.

Британські аналітики зазначили, що на щомісячну кількість атак можуть впливати різні фактори, але, ймовірно, Росія зможе підтримувати рівень запусків щонайменше на рівні 1500 дронів на місяць.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за тиждень Росія здійснила майже 700 авіаударів за допомогою авіабомб і випустила понад 600 ударних дронів по території України.

Володимир Зеленський підкреслив важливість реалізації раніше ухвалених домовленостей щодо посилення протиповітряної оборони України.

Україна веде переговори з партнерами, зокрема зі США, щодо отримання ліцензій на виробництво систем ППО та ракет. Зеленський висловив упевненість, що це можливо.