РФ впервые с весны уменьшила количество атак дронами по Украине — разведка Британии назвала причину

Британская разведка проанализировала дроновые атаки России на Украину в декабре 2024 г. и выявила определенные изменения в их интенсивности.

Британская разведка проанализировала дроновые атаки РФ по Украине

По данным разведки, в декабре 2024 года Россия совершила около 1700 запусков ударных дронов разных типов по территории Украины. Это меньше, чем в ноябре, когда количество запусков достигло 2300.

Таким образом, впервые с марта-апреля 2024 было зафиксировано снижение активности.

Британская разведка предполагает, что на это повлияли погодные условия. На это указывают периоды низкой или отсутствующей активности, чередовались с волнами атак, во время которых запускалось более 100 беспилотников за ночь.

Результаты атак:

Украинские воздушные силы сбили 53% российских беспилотников.

Другие дроны были выведены из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы или отклонились от курса, не нанеся значительного ущерба.

Британские аналитики отметили, что на ежемесячное количество атак могут влиять разные факторы, но, вероятно, Россия сможет поддерживать уровень запусков по меньшей мере на уровне 1500 дронов в месяц.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за неделю Россия совершила почти 700 авиаударов с помощью авиабомб и выпустила более 600 ударных дронов по территории Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул важность реализации ранее принятых договоренностей по усилению противовоздушной обороны Украины.

Украина ведет переговоры с партнерами, в том числе с США, о получении лицензий на производство систем ПВО и ракет. Зеленский выразил уверенность, что это возможно.